橘子嘉年華漫博霸氣送禮！最強逛展策略：免費抽一番賞、送滑鼠墊
「橘子嘉年華」登陸2024漫畫博覽會，今年以「造夢橘製所」為主題打造五大展區，除了集結眾多人氣VTuber及超夯IP設置大型拍照裝置外，今年「橘子嘉年華」發瘋狂送好禮，隱藏在展區中的小挑戰，只要完成打卡、點讚、下載遊戲等簡單任務，就可以免費獲得各種超佛心禮物，像是《櫻桃小丸子-元氣版》攤位按讚FB並下載遊戲，就可以免費抽一番賞，還有《波拉西亞戰記》攤位，完成合照打卡、點讚分享影片就可以抽周邊，有機會把主題滑鼠墊直接帶回家。
記者鍾怡婷/綜合報導
橘子嘉年華今（2024）年在漫畫博覽會登場，五大展區中遊戲橘子的「快樂實驗室」主題展區，有《波拉西亞戰記》、《新楓之谷》、《櫻桃小丸子元氣版》、《小橘編與柑姆的遊戲日常》一次現身，重點是千萬別錯過每個攤位的免費拿好禮機會，由於展區超華麗、人潮太洶湧，本篇一文整理最強逛展攻略，盤點隱藏在展區內的超狂免費周邊，免花錢也能滿載而歸！
🟡《新楓之谷》
超人氣遊戲《新楓之谷》打造「天使破壞者與露希妲演唱會」應援搖滾區，讓玩家可以為兩位偶像投票應援！
現場至新楓之谷官方粉絲團指定貼文按讚，並拍下新楓之谷攤位照片上傳留言區，在下方@tag一位好友，留言「加入應援露西妲或天使破壞者」，即可至服務台抽周邊，包括海報、偶像小卡、貼紙、提袋、氣球等，活動贈品數量有限送完為止。
🟡《波拉西雅戰記》
戰力最強的賽爾卡林即將霸氣現身展區，超擬真的立體打卡區在漫畫博覽會登場，只要完成拍照打卡報到，並且點讚分享宣傳影片，即可獲得翻牌抽獎機會，共六個牌子張張有獎，好禮有虛寶、Q版圖騰獸手機支架、造型滑鼠墊，抽中大獎滑鼠墊機會超高，快到現場試手氣，活動贈品數量有限送完為止。
🟡《櫻桃小丸子元氣版》
櫻桃小丸子-元氣版以「夏日祭典」為主軸與大家見面，現場有遊戲中經典舞台實體化之外，還有操偶師大展身手，玩家們可以跟超可愛的櫻桃小丸子角色互動。玩家們只要在攤位按讚官方IG&FB，並立即下載遊戲遊玩到第一關，即可獲得一番賞抽獎機會，活動贈品數量有限送完為止。
A賞為經典白衣紅裙18寸櫻桃小丸子玩偶、B賞為櫻桃小丸子拉鍊袋、C賞帆布包、D賞為杯墊、E賞手機氣囊支架，並且參加獎也有櫻桃小丸子貼紙。
🟡《小橘編與柑姆的遊戲日常》
遊戲橘子原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》於漫博與大家見面，只要現場於《小橘編與柑姆的遊戲日常》攤位打卡，並標記官方IG即可獲得打卡禮「透明圖鑑貼紙-社畜日常篇」，活動贈品數量有限送完為止。
並且在以上四個攤位完成任務，隨機集滿三個印章，即可在《小橘編與柑姆的遊戲日常》抽獎一次，有機會獲得以下三個好禮中的任一個，包括造型杯套、拍貼機使用一次、造型爆米花杯一份。