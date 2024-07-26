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颱風凱米雨轟全台！教育部統計361校受災　初估損失逾7766萬元

▲教育部公布截至今日下午3時止，各個縣市學校受到颱風「凱米」影響受災情況，其中台南市在數量與金額均為最高。（圖／記者林則澄攝，2024.07.11）
▲教育部公布截至今日下午3時止，各個縣市學校受到颱風「凱米」影響受災情況，其中台南市在數量與金額均為最高。（圖／記者林則澄攝，2024.07.11）

記者林則澄／台北報導

颱風「凱米」過境台灣，帶給各地豐沛雨量，卻也傳出不少災情。教育部統計，截至今（26）日下午3時止，各個受災學校共計361校，初估金額新台幣7766萬餘元，其中若以數量分布來看，台南市68校居首，其次高雄市41校、彰化縣39校；縣市金額方面依序則是台南市1396萬5000元，再者南投縣1306萬2000元，最後屏東縣1222萬元。

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教育部校安中心統計資料顯示，今日下午3時止受到颱風「凱米」造成受災學校共計361校，初估金額新台幣7766萬餘元，其中數量分布來看，台南市68校居首，其次高雄市41校、彰化縣39校；若以縣市金額區分，依序則為台南市1396萬5000元，再者南投縣1306萬2000元，最後屏東縣1222萬元。

單以學校來看，南投縣麗水里國中由於操場旁土石流造成擋土牆和排水系統毀損，土石坍方約1000立方米、大樹倒塌壓毀操場看台上遮陽鐵架、教學大樓與巨人球場樹木倒塌，災損1020萬元；其次彰化縣國立二林工商由於圖書館地下室淹水、女宿舍2樓至3樓輕鋼架掉落、管線漏水、男生宿舍遮雨棚破損，災損410萬元；最後台南市立五王國小由於樹木倒塌、屋頂防漏破損，災損350萬元。

教育部指出，目前上述金額皆為粗估，須等災後復原，學校再依確切評估災損金額填報在校安通報系統，並請各個教育主管機關掌握確認，彙整正確災損金額陳報行政院。

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