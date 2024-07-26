歐巴馬夫婦正式發聲！藉影片表態支持賀錦麗 讚她帶給所有人希望
美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄角逐連任後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為最有可能接棒出征的人選，不過外界傳聞仍有民主黨人在評估是否有更佳人選，前總統歐巴馬（Barack Obama）的意向更是動見觀瞻。而歐巴馬於今（26）日在X上發佈一段他與妻子蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）致電給賀錦麗的影片，明確表達對賀錦麗的支持，大讚賀錦麗將會是美國的「夢幻總統（fantastic president）」，給所有人帶來希望。
記者倪浩軒/綜合報導
歐巴馬在X上發文表示，自己與蜜雪兒歐巴馬在本週稍早已經透過電話與賀錦麗通話，歐巴馬大讚賀錦麗將會是美國的夢幻總統人選，並表達對賀錦麗的完全支持。歐巴馬強調，國家正面對關鍵時刻，「我們將會盡一切努力確保她在11月大選勝出，希望你也會加入我們」。
在電話中，蜜雪兒歐巴馬直呼自己為賀錦麗感到驕傲，稱這將是歷史性時刻，歐巴馬也表示自己對於支持賀錦麗無比自豪，將會竭盡所能把賀錦麗送進白宮橢圓形辦公室，賀錦麗則表達感謝，表示歐巴馬夫婦的支持對自己意義重大。
根據《CNN》報導，歐巴馬強調賀錦麗擁有傑出的遠見、品格、力量，完全有能力贏得總統大選並替美國人民做出貢獻，在國家面對前所未見的風險之時，「她給了我們所有人希望」。報導也指出，歐巴馬雖未在拜登退選的第一時間表態支持賀錦麗，但一直與賀錦麗保持密切聯繫。