中經院：製造業下半年營運轉好利潤上升　僅近25%參與AI供應鏈

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中經院調查顯示，今年上半年製造業關注的總經議題，排名第1的是「國際能源及原物料價格」，勾選比例為61.4%。「美國經濟走勢」、「匯率波動」分別排名第2、第3名。值得注意的是，今年上半年，「兩岸關係」攀升到製造業關注議題的第4名，「中國經濟走勢」則是排名第5名。
此外，AI是今年最熱門的財經關鍵字，不論是股市或是出口，在AI加持下皆有亮眼表現。中經院此次特別加入AI問項，結果顯示，製造業對AI的參與或導入程度僅部分加入，約75.1%受訪者表示公司無提供相關產品也未規劃研發、生產或進入相關產品、市場或供應鏈。僅24.9%製造業回報產品「已經參與」AI供應練，或是「正規劃準備」研發AI產品，進入相關供應鏈。
針對有加入AI的24.9%製造業中，41.9%仍在「研發設計產品中」、16.2%「已完成研發但未量產」、41.9%「已產出且已進行銷售」。
中經院表示，AI商業模式還沒真正出來，企業各自努力先求有再求好。台灣現在多以高科技廠商參與AI供應鏈為主，其他大企業、機構則思考如何透過AI轉型，提升效率。因此遠不到百花齊放的程度。不過，AI投資金額龐大，台灣中小企業居多，現在還無法跟上，所以才會有AI話題熱火熱，但實際參與供應鏈比率不如外界想像高的現象。
不過，企業導入AI營運意願仍高，中經院表示，製造業受訪者有49.8%回報有評估、規劃，或已經導入AI相關技術應用在公司營運。進一步觀察製造業導入原因，則以「優化營運流程」61.3%最高，其次依序為「提升營運效率」51.8%、「節省人力成本」50.8%。另有50.2%製造業回報完全沒有規劃、評估和導入AI相關技術，主要是因「無相關需求」有關。