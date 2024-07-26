獨家／壯壯「日籍小男友」曝光！和初戀交往9年曾論及婚嫁

「凱米」颱風尾強大！美女主播半夜驚醒　被老公笑：這麼想上班？

▲潘照文見「凱米」颱風尾強大，半夜不時驚醒，被老公笑是「阿信體質」很想上班。（圖／鏡電視提供）
▲潘照文見「凱米」颱風尾強大，半夜不時驚醒，被老公笑是「阿信體質」很想上班。（圖／鏡電視提供）

記者李欣容／台北報導

颱風「凱米」襲台，主播們沒有颱風假，坐鎮主播台替觀眾報導颱風動向，主播潘照文、周瑜茹、王鈺婷與氣象專家攜手播報提供最新消息，加上黃聖凱、王月芳兩位主播在基隆、宜蘭即時連線，主播們繃緊神經播報不敢鬆懈。多年播報氣象經驗的潘照文更說到一看凱米颱風拖著龐大「颱風尾」的氣象圖，讓她「全身發毛」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘照文表示凱米颱風是睽違8年（2016尼伯特颱風）後，再有強颱襲台，身為氣象主播的她，自然繃緊神經，加上凱米「颱風尾」很驚人，這種類型的颱風，必定會讓中南部有致災雨勢，讓她時時刻刻緊盯氣象動態，就算下班回家也一直持續關注颱風動態，而且就算是大半夜，還是每2～3小時就會「自動醒來」，滑手機觀看最新颱風動向。

▲主播王月芳。（圖／鏡電視提供）
▲主播王月芳前往宜蘭採訪颱風新聞，被12級強風嚇壞。（圖／鏡電視提供）
凱米颱風在宜花外海打轉9小時，也讓潘照文的心也跟著七上八下，一度以為颱風要登陸花蓮，「V折繞行」後在25日零時又回到原先預估的登陸點宜蘭，雖然得頂著風雨早點到公司，但潘照文說，她早就已經做好提早上班的準備，還被老公笑是阿信體質，「這麼想上班喔？」潘照文表示只要觀眾能透過氣象播報早些「預警」，讓農民、居民減少損失，就算當個熬夜的阿信她也甘之如飴。

另一位主播王月芳則是前往宜蘭前線採訪颱風新聞，沒想到一到宜蘭就被12級強風颳破雨衣，但她不以為意依著多年氣象主播經驗，除了參考氣象局資料，也詢問當地消防隊、里長，希望帶給觀眾現場最新消息，眼尖的她發現路邊有一大群人在鐵軌附近清理樹枝，她靠近一看才發現原來是強風吹倒路樹，不只倒在鐵軌上，還壓到電車線，所以台鐵人員冒著風雨緊急清理，也因為她的好眼力，才能捕抓到這群颱風天仍堅守在崗位上的無名英雄身影。

老家在高雄鳳山的王月芳，看到家鄉災情嚴重也感同身受，忙著跑新聞的她也不忘打電話回家給媽媽，原來之前老家附近很容易淹水，媽媽擔心到一整晚沒睡，還好後來知道颱風前附近有整治過水溝及下水道，所以很幸運家裡沒有遭到水患，她也希望大水趕快退去，讓大家可以早日整理家園，恢復日常生活。

「長腿女神」李雅英颱風天後上工燦笑電暈粉！讚台人溫暖關心浪浪

凱米走了！高雄市「機車快滅頂」慘照曝光　狄志為：只是冰山一角

舒華忙巡演不忘直播關心凱米颱風災情！聽聞淹水嚇壞：天災很殘忍

獨家／壯壯為什麼叫「壯壯」？曝樂天控制女孩體重：要有羞恥心！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生