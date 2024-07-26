「凱米」颱風尾強大！美女主播半夜驚醒　被老公笑：這麼想上班？

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凱米颱風在宜花外海打轉9小時，也讓潘照文的心也跟著七上八下，一度以為颱風要登陸花蓮，「V折繞行」後在25日零時又回到原先預估的登陸點宜蘭，雖然得頂著風雨早點到公司，但潘照文說，她早就已經做好提早上班的準備，還被老公笑是阿信體質，「這麼想上班喔？」潘照文表示只要觀眾能透過氣象播報早些「預警」，讓農民、居民減少損失，就算當個熬夜的阿信她也甘之如飴。
另一位主播王月芳則是前往宜蘭前線採訪颱風新聞，沒想到一到宜蘭就被12級強風颳破雨衣，但她不以為意依著多年氣象主播經驗，除了參考氣象局資料，也詢問當地消防隊、里長，希望帶給觀眾現場最新消息，眼尖的她發現路邊有一大群人在鐵軌附近清理樹枝，她靠近一看才發現原來是強風吹倒路樹，不只倒在鐵軌上，還壓到電車線，所以台鐵人員冒著風雨緊急清理，也因為她的好眼力，才能捕抓到這群颱風天仍堅守在崗位上的無名英雄身影。
老家在高雄鳳山的王月芳，看到家鄉災情嚴重也感同身受，忙著跑新聞的她也不忘打電話回家給媽媽，原來之前老家附近很容易淹水，媽媽擔心到一整晚沒睡，還好後來知道颱風前附近有整治過水溝及下水道，所以很幸運家裡沒有遭到水患，她也希望大水趕快退去，讓大家可以早日整理家園，恢復日常生活。