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20歲韓星受傷「奧運國手夢碎」改當偶像！TIOT來台示範跆拳道帥姿

▲TIOT成員金珉成曾來台比賽跆拳道，原本有奧運國手夢的他，後來因為受傷放棄當運動員。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員金珉成曾來台比賽跆拳道，原本有奧運國手夢的他，後來因為受傷放棄當運動員。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓團TIOT將於明（27）日在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，成員洪健熙、金珉成、申藝燦、崔禹真、琴俊弦今（26）日提前來台做準備，聊到將於27日凌晨1點半開幕的「2024巴黎奧運會」，曾代替韓國來台比賽的金珉成，透露曾有當國手的夢，最後因為受傷才轉念當偶像，「現在能作為TIOT的成員很幸福」。

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TIOT成員包含金珉成（20歲）、琴俊弦（20歲）、洪健熙（19歲）、崔禹真（19歲）、申藝燦（17歲）等5位，平均年齡為19歲。除了金珉成、申藝燦沒待過其他經紀公司，琴俊弦曾是Rain的「RAINCOMPANY」、「Brand New Music」、「IST娛樂」等公司練習生；洪健熙則待過「IST娛樂」；崔禹真也曾是「HYBE」的練習生。除了申藝燦，其他4人亦參加過Mnet的選秀節目《BOYS PLANET》，所以他們出道日分成2天，分別是4人的「2023年8月23日」以及後來加入申藝燦的完整體「2024年4月22日」。

▲TIOT成員洪健熙（左起）、金珉成、申藝燦、崔禹真、琴俊弦記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員洪健熙（左起）、金珉成、申藝燦、崔禹真、琴俊弦將於27日在台舉辦粉絲見面會。（圖／記者葉政勳攝）
無畏凱米颱風　初訪台準備吃爆寶島美食

凱米颱風剛走，TIOT隨即來台，成員早做好搭機遇亂流的心理準備，好險情況不嚴重；金珉成笑說因為他們每每開唱、辦活動「必定下雨」，所以粉絲都會稱他們為「雨IOT」。

成員中，除了金珉成曾為了比賽跆拳道來過台灣，洪健熙、申藝燦、崔禹真、琴俊弦今天都是第一次來台，大家準備好要品嚐雞排、芒果冰、小籠包，問及食量多大？洪健熙表示：「可能比記者的想像還要大。」媒體表示：「1人100顆。」琴俊弦說：「最後一天可能有機會！」

▲TIOT成員金珉成。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼金珉成曾是跆拳道選手，後來受傷改行當歌手。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員金珉成。（圖／記者葉政勳攝）
 
金珉成曾是跆拳道選手　無緣成為奧運國手「轉行當偶像」

金珉成高中時是跆拳道選手，曾隨團隊來台比賽；今晚凌晨正好迎來「2024巴黎奧運會」開幕，問及是否曾有過「國手夢」？他表示：「小時候會當跆拳道選手，就是希望能以成為國手目標來練習，國內（韓國）比賽有冠亞季軍，我拿過全國季軍，但後來受傷的關係沒辦法往這方向發展，現在能作為TIOT的成員很幸福。」

金珉成也相當親民，現場示範跆拳道招牌姿勢，開始前先蹲下拉筋，模樣十分專業，隨後走到前面帥氣踢腿，更為了配合錄影、拍照的需求，聽到攝影請求「ONE MORE」來者不拒，幾乎所以鏡頭都照顧到，獲得全場滿堂彩。

團中「氣氛製造者」琴俊弦自認運動神經差，特別是對跑步沒自信，所以不會看奧運轉播，他幽默表示：「我們家除了我，其他人都很熱衷，從半夜開始，奶奶、爸爸、媽媽，我都會被他們看比賽的尖叫應援聲吵醒！」

訪問最後，5位成員因為是第一次在台灣粉絲面前表演，他們既期待也很緊張，承諾明天一定會帶來帥氣的表演，保證會讓粉絲留下美好的回憶，度過難忘又愉快的時間。更多TIOT於27日的台北粉絲見面會，可至「ONINN ASIA」臉書查詢。

▲TIOT成員洪健熙（左起）、金珉成、申藝燦、崔禹真、琴俊弦記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲洪健熙（左起）、金珉成、申藝燦、崔禹真、琴俊弦首度來台，將與粉絲會面直呼期待。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員洪健熙。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員洪健熙。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員申藝燦。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員申藝燦。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員崔禹真。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員崔禹真。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員琴俊弦。（圖／記者葉政勳攝）
▲TIOT成員琴俊弦。（圖／記者葉政勳攝）

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