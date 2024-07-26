20歲韓星受傷「奧運國手夢碎」改當偶像！TIOT來台示範跆拳道帥姿

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無畏凱米颱風 初訪台準備吃爆寶島美食
凱米颱風剛走，TIOT隨即來台，成員早做好搭機遇亂流的心理準備，好險情況不嚴重；金珉成笑說因為他們每每開唱、辦活動「必定下雨」，所以粉絲都會稱他們為「雨IOT」。
成員中，除了金珉成曾為了比賽跆拳道來過台灣，洪健熙、申藝燦、崔禹真、琴俊弦今天都是第一次來台，大家準備好要品嚐雞排、芒果冰、小籠包，問及食量多大？洪健熙表示：「可能比記者的想像還要大。」媒體表示：「1人100顆。」琴俊弦說：「最後一天可能有機會！」
金珉成曾是跆拳道選手 無緣成為奧運國手「轉行當偶像」
金珉成高中時是跆拳道選手，曾隨團隊來台比賽；今晚凌晨正好迎來「2024巴黎奧運會」開幕，問及是否曾有過「國手夢」？他表示：「小時候會當跆拳道選手，就是希望能以成為國手目標來練習，國內（韓國）比賽有冠亞季軍，我拿過全國季軍，但後來受傷的關係沒辦法往這方向發展，現在能作為TIOT的成員很幸福。」
金珉成也相當親民，現場示範跆拳道招牌姿勢，開始前先蹲下拉筋，模樣十分專業，隨後走到前面帥氣踢腿，更為了配合錄影、拍照的需求，聽到攝影請求「ONE MORE」來者不拒，幾乎所以鏡頭都照顧到，獲得全場滿堂彩。
團中「氣氛製造者」琴俊弦自認運動神經差，特別是對跑步沒自信，所以不會看奧運轉播，他幽默表示：「我們家除了我，其他人都很熱衷，從半夜開始，奶奶、爸爸、媽媽，我都會被他們看比賽的尖叫應援聲吵醒！」
訪問最後，5位成員因為是第一次在台灣粉絲面前表演，他們既期待也很緊張，承諾明天一定會帶來帥氣的表演，保證會讓粉絲留下美好的回憶，度過難忘又愉快的時間。更多TIOT於27日的台北粉絲見面會，可至「ONINN ASIA」臉書查詢。
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