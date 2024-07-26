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阿里山林鐵班長下山出意外！落石砸中「只露一隻腳」無生命跡象

▲阿里山林鐵何姓列車維修班長今天在奮起湖車庫留守，下午請假回家途中慘遭巨石砸車。（圖／翻攝畫面）
▲阿里山林鐵何姓列車維修班長今天在奮起湖車庫留守，下午請假回家途中慘遭巨石砸車。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容/綜合報導

凱米颱風雖已遠離台灣，強烈雨勢依然重創南台灣，日前全線通車的阿里山林業鐵路，受到強風豪雨影響，邊坡土石崩落覆蓋至鐵軌上，須待天候穩定清理修復，不過現在卻傳出憾事。阿里山林鐵火車維修的何姓班長原在奮起湖留守，原訂今天中午返家，豈料途中在台18線69.6K處遭巨石擊中車輛翻覆，警消獲報趕赴現場搶救，車內駕駛座旁發現露出一隻腳，初步檢視何男已無生命跡象，救護車送至醫院搶救。

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57歲的何姓班長負責維修林鐵列車工作，今天林鐵全線停駛，不過他仍在奮起湖車庫留守，由於家中有事，下午請假返家，但是家人苦等不到人影，撥打電話卻無人回應，決定在下午1點39分報案。

警方判斷何男可能還在山上，下午2時15分在69.6公里處發現落石坍方，走近一看一部紅色轎車慘遭砸中翻車，整輛車遭巨石壓住，駕駛座「露出一隻腳」，經過車牌確認是何男車輛，消防人員到場透過機具將何男救出，不過已沒有生命跡象，送嘉義聖瑪爾定院救治。

林鐵及文資處副處長周恆凱證實消息，何男擔任班負責維修林鐵列車，颱風天在奮起湖車庫留守，返家途中發生意外，目前已派員安撫家屬情緒並提供必要協助。

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