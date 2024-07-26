颱風淹水「一堆人苦中作樂游泳」！醫驚揭後果喊母湯：等於舔馬桶
凱米颱風外圍環流和西南風影響，中南部地區迎來猛烈雨勢，各地陸續出現淹水災情，還有民眾「苦中作樂」，乾脆把淹水道路當滑水道游泳、戲水。不過有PTT網友直言，平時路邊都充滿髒污、垃圾，「為啥還會有人敢在淹水的馬路泡著玩？」姜冠宇醫師也發文提醒，街區或下水溝偶有老鼠的糞尿，在淹水時都變成「放大版」，若游泳時喝到水等於在舔馬桶，人體有可能因此受到鉤端螺旋體的感染，「這真的母湯啦！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（25）日在PTT發文，他表示這次凱米颱風襲台，各地陸續傳出淹水災情，有民眾將馬路當成滑水道戲水，「先不提那個水看起來黃黃髒髒又濁濁的，平日路邊不是野狗尿尿就是隨地垃圾嗎？雨水沖出來的水不會混雜這些垃圾在裡面嗎？」就算不怕髒污，假如有電線脫線泡在水裡沒發現，後果不堪設想，讓他忍不住直言「為啥還會有人敢在淹水的馬路泡著玩？甚至拿著輪胎當游泳圈？」
貼文一出，不少人也搖頭嘆，「一堆有的沒的全混一起敢泡下去真的很勇」、「其實漏電才是最危險的」、「那種水都是垃圾＋昆蟲＋屎尿」、「腳沒傷口泡了髒水也會得蜂窩性組織炎」、「想到臭水溝，我只想趕快回家洗澡」。
對此，姜冠宇醫師也發文提醒，颱風淹水區不要隨便去游泳，「你平常會覺得街區或下水溝偶有老鼠的糞尿，很噁心吧，其他生物的足跡和受污染的土壤也是，那些在淹水時都是『放大版』」。
姜冠宇醫師透露，人體有可能因此受到鉤端螺旋體的感染，初期症狀是不明發燒，「到了黃疸可能就來不及了」，更坦言游泳過程中一旦喝到水或嗆到，「等於舔地上、舔下水道、舔馬桶耶」，直呼真的母湯。