經濟部准了！家具製造商「台灣羅莉亞」投資逾3億在台中設新廠
經濟部投資台灣事務所今（26）日通過家具製造商「台灣羅莉亞」擴大投資台灣，為了精進製造品質，預計將投資逾3億元於台中市神岡區建新廠。
記者鄭妤安/台北報導
台灣羅莉亞是集家具設計、研發、製造兼零售能力於一體的製造商，產品為北歐及義大利極簡風格的客廳、餐廳、臥室、書桌椅家具，主要材料為實木、皮革、大理石，不僅注重材料原產地與材料紋理的表情，並擁有五軸CNC及實木彎曲的加工技術，使家具兼具實用性與設計感。
為了精進製造品質，擬招募27名本國員工，投資逾3億元於台中市神岡區建立新廠，安裝企業資源規劃（ERP）、先進規劃排程（APS）與製造執行（MES）系統，建構智慧化生產線，以優化製程、提升品質。
新廠將朝向環保綠建築規劃，設置太陽能發電設備與高效節能空調及空壓機等，逐步落實節能減碳。
經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1514家企業超過2兆3244億元投資，預估創造15萬2749個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1011家企業投資約4775億元，帶來3萬6787個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。