台北「2024潮FUN夏日趴」7/27登場　卡司、活動與交通管制一次看

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活動日期：7月27日、7月28日
活動地點：大安路一段 | 頂好廣場 | 瑠公公園 | 瑠公綠廊帶
🔴表演卡司：
📍第一天（7/27）
15:05-15:15 LUXY GIRLS
15:30-16:00 婁峻碩
16:00-17:30 阿豆仔樂團
17:30-18:30 YI
18:30-19:00 李浩瑋
19:00-21:00 阿護
📍第二天（7/28）
15:30-16:00 怪物星人
16:00-17:15 孫培恩
17:15-18:30 小樹樂團
18:30-19:00 告五人
19:00-21:00 國寶
📍周邊活動：
一、7月27及28日將發放特約店家百元現金消費券，讓前2千名幸運兒可在8月11日前進行消費折抵。
二、還將在8月16日舉辦抽獎直播，獎項包括台北日本來回機票3張等豐富獎品。
🔴交通管制：
警方提醒市民朋友相關改道路線，盼能儘量減少不便，現場派遣警、民力加強疏導。
一、原北向直行大安路1段至市民大道4段車輛：直行至忠孝東路4段左轉，忠孝東路4段49巷右轉直行即可通達市民大道4段。
二、原北向直行大安路1段至敦化南路1段190巷車輛：直行至忠孝東路4段左轉，忠孝東路4段49巷右轉直行，最後通達敦化南路1段190巷；忠孝東路4段東西向行駛車輛，至忠孝東路4段101巷右轉直行，也可通達敦化南路1段190巷。
三、因忠孝東路4段49巷4弄為往東單行道，因此大安路1段往北車流，應在忠孝東路口就禁止進入，現場將加設交通錐等阻絕設施並派遣警、民力加強疏導提醒用路人。
北市大安警分局呼籲，前往「潮 FUN 夏日趴」的市民朋友，因復興南路、忠孝東路及敦化南路等路段假日車流量較大，請多利用公車或大眾運輸系統前往，切勿違規停車，以免造成交通壅塞及耽誤行車時間。