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台北「2024潮FUN夏日趴」7/27登場　卡司、活動與交通管制一次看

▲「2024混東區潮 FUN 夏日趴」將於明天登場，共有兩天，將請來告五人、婁峻碩等卡司，周邊也將有交通管制，各類資訊整理一次看。圖為去年2023年「混東區潮 FUN 夏日趴」示意圖。（示意圖／品牌提供）
▲「2024混東區潮 FUN 夏日趴」將於明天登場，共有兩天，將請來告五人、婁峻碩等卡司，周邊也將有交通管制，各類資訊整理一次看。圖為去年2023年「混東區潮 FUN 夏日趴」示意圖。（示意圖／品牌提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北市「2024潮FUN夏日趴」將於明日7月27日於東區開跑，加上7月28日共兩天，以夏日及音樂為主軸，邀請知名藝人包含告五人、婁峻碩等表演團體進行舞台演出，並將設置市集攤位、互動遊戲等活動，且兩天將進行交通管制。《NOWnews今日新聞》整理表演卡司、周邊活動與交通管制等資訊，一文掌握。

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🔴「混東區潮FUN夏日趴」

活動日期：7月27日、7月28日

活動地點：大安路一段 | 頂好廣場 | 瑠公公園 | 瑠公綠廊帶

▲「2024潮FUN夏日趴」將於明天登場，將邀請多位表演藝人團體，於大安路舉辦封街演唱會。（圖／取自2024潮FUN夏日趴臉書）
▲「2024潮FUN夏日趴」將於明天登場，將邀請多位表演藝人團體，於大安路舉辦封街演唱會。（圖／取自2024潮FUN夏日趴臉書）
🔴表演卡司：
📍第一天（7/27）

15:05-15:15  LUXY GIRLS

15:30-16:00  婁峻碩

16:00-17:30  阿豆仔樂團

17:30-18:30  YI

18:30-19:00  李浩瑋

19:00-21:00  阿護

▲「2024潮FUN夏日趴」第一天表演卡司。（圖／取自「潮FUN夏日趴」臉書）
▲「2024潮FUN夏日趴」第一天表演卡司。（圖／取自「潮FUN夏日趴」臉書）
📍第二天（7/28）

15:30-16:00  怪物星人

16:00-17:15  孫培恩

17:15-18:30  小樹樂團

18:30-19:00  告五人

19:00-21:00  國寶

▲「2024潮FUN夏日趴」第二天表演卡司。（圖／取自「潮FUN夏日趴」臉書）
▲「2024潮FUN夏日趴」第二天表演卡司。（圖／取自「潮FUN夏日趴」臉書）
📍周邊活動：
一、7月27及28日將發放特約店家百元現金消費券，讓前2千名幸運兒可在8月11日前進行消費折抵。

二、還將在8月16日舉辦抽獎直播，獎項包括台北日本來回機票3張等豐富獎品。


🔴交通管制：
警方提醒市民朋友相關改道路線，盼能儘量減少不便，現場派遣警、民力加強疏導。

一、原北向直行大安路1段至市民大道4段車輛：直行至忠孝東路4段左轉，忠孝東路4段49巷右轉直行即可通達市民大道4段。

二、原北向直行大安路1段至敦化南路1段190巷車輛：直行至忠孝東路4段左轉，忠孝東路4段49巷右轉直行，最後通達敦化南路1段190巷；忠孝東路4段東西向行駛車輛，至忠孝東路4段101巷右轉直行，也可通達敦化南路1段190巷。

三、因忠孝東路4段49巷4弄為往東單行道，因此大安路1段往北車流，應在忠孝東路口就禁止進入，現場將加設交通錐等阻絕設施並派遣警、民力加強疏導提醒用路人。

北市大安警分局呼籲，前往「潮 FUN 夏日趴」的市民朋友，因復興南路、忠孝東路及敦化南路等路段假日車流量較大，請多利用公車或大眾運輸系統前往，切勿違規停車，以免造成交通壅塞及耽誤行車時間。

▲「2024潮FUN夏日趴」兩天都將有交通管制與疏導。（圖／翻攝畫面）
▲「2024潮FUN夏日趴」兩天都將有交通管制與疏導。（圖／翻攝畫面）

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