中信兄弟新洋投「象騎士」來了！曾效力讀賣巨人 是張育成前隊友
中職中信兄弟球團今（26）日宣布，日前球團簽下的多明尼加籍新洋投安吉斯(Angel Sanchez)，目前已通過體檢，並隨隊進入牛棚訓練。今天安吉斯經與球團溝通後，決定將中文譯名改為「象騎士」，象騎士(Angel Sanchez)表示，「雖然也很喜歡原名『安吉斯』，不過希望能以『象騎士』命名為球隊在場上奮戰。想透過自己的名字告訴大家，我已準備好來幫助球隊了！」中信兄弟領隊劉志威表示，「洋將的中文命名中信兄弟皆尊重球員個人的想法，目前象騎士(Angel Sanchez)也隨隊訓練中，期待他能夠刺激團隊，為接下來的賽事來做準備。」象騎士來台前也效力光芒隊3A，也是張育成前隊友。
記者吳政紘/綜合報導
兄弟新洋投 因為象魔力要找備案
象騎士接受《自由時報》報導表示，「安吉斯」這名字聽起來很好聽，但沒有那麼厲害的感覺，「象騎士」這名字聽起來競爭力比較強，「希望名字不是發音漂亮而已，『騎士』聽起來就很強。」
34歲的象騎士，是多明尼加籍的右投手，身高185公分，體重88公斤，最快球速曾飆出158公里的速球，在2010年投入美國職棒（MLB）道奇隊小聯盟體系，並於2011年至2014年間先後效力於道奇、馬林魚、光芒、白襪和海盜隊的小聯盟體系，直到2017年於海盜隊迎來大聯盟生涯初登板。
2018年至2019年間，象騎士則輾轉前往韓國職棒（KBO）發展，在效力於SK飛龍隊期間表現優異，也深受日本職棒（NPB）的關注，他也在2020年至2021年間轉戰日職效力讀賣巨人隊，兩年間留下13勝10敗，防禦率3.68的成績。