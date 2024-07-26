蘋果營運長緊盯iPhone 16產線 鴻海劉揚偉深圳廠親自接待陪同
下半年重頭好戲就是蘋果iPhone 16的亮相，外界預期秋天發表，因此相關供應鏈全都動起來，像是主要代工廠鴻海集團也擴大徵人，傳出加價2成找人。另外，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）今（26）日也前往鴻海深圳觀瀾廠參觀，蘋果大中華區董事總經理葛越就在自己的微博上po出相關資訊。
記者許家禎／台北報導
市場預估，今年iPhone 16系列新機初期備貨量可望年增1成，來到9000萬支甚至9500萬支，鴻海、和碩、大立光等供應鏈將跟著旺，也展開搶人大戰！之前傳出鴻海旗下大陸鄭州廠以加價2成工資，來到人民幣5500元到6000元搶人，顯示iPhone 16正如火如荼組裝問世。
而今日蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）前往鴻海深圳觀瀾廠緊盯生產線，一旁鴻海董事長劉揚偉也陪同參觀，蘋果大中華區董事總經理葛越則在自己的微博上po文與影片紀錄。
葛越指出「Jeff和我在廣東拜訪了兩家主要供應商的團隊，度過了超棒的一天！」影片中劉揚偉與威廉斯並肩討論相關工作事項，也顯示蘋果對這次新機有多麼重視。
外媒報導，威廉斯這次低調造訪中國，25日前往深圳拜會當地市政府官員。無獨有偶，劉揚偉23日也與河南省政府簽署戰略合作協議，將加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。