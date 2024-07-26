Energy明登小巨蛋回歸！她原本超無感 一刷影片驚：唱跳也超穩
超殺舞蹈男團Energy明（27）日將登上台北小巨蛋一連唱2場，由於他們時隔22年重新以牛奶、阿弟、坤達、Toro、書偉5名成員開唱，因此許多歌迷相當期待。一名女網友表示，之前一開始對於Energy回歸完全無感，不過近期在社群平台刷到影片，才驚覺他們跳舞很好看，且40歲以上還能邊唱邊跳，表演非常穩，讓她當場愛上。
記者朱祖儀／綜合報導
一名網友在Dcard發文表示，今年Energy重磅回歸，新歌〈星期五晚上〉的16蹲爆紅，很多藝人和素人團體都紛紛跟著模仿，連她帶的小學生也在課堂上跳舞跳16蹲。原本她都沒在關注，頂多對坤達、書偉和阿弟比較有印象，直到她在社群平台刷到Energy唱跳的影片，瞬間整個大改觀。
原PO看完影片後，驚覺Energy跳舞很好看，「40歲以上的男團，居然還能邊唱邊跳，還能這麼穩，我光跳一小段不用唱就喘」，且5人合體一起穿白色打歌服也很帥氣，讓她有些驚訝，最近更是直接愛上Energy的舊歌〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈天生反骨〉等，感覺Energy在年輕時的基本功練很好，所以這次回歸才能這麼穩定。
不少網友也大讚，「Energy以前出的慢歌真的讚，阿弟的聲音很有特色」、「今年23歲，前幾年就愛他們愛得要死，沒想到他們會再復出，感動到不行」、「五個狀態都很好啊，然後體力也是很強，都超過40了，本來就是實力派，人品都沒有出太大爭議，所以像我不是粉絲，我還飯韓團的，也很佩Energy」、「我一開始也覺得超土，後來每次星期五的時候，就跟男友無聊在喊『現在是星期五晚上』，到後面不知道為什麼越來越迷他們，9月7日要一起去看演唱會了。」