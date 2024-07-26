奧運直擊／台灣健兒備戰秘密基地　鄭世忠允諾醫護中繼站列為標配

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教育部長鄭英耀、林伯樵主任秘書、中華奧會林鴻道主席、教育部體育署鄭世忠署長、國訓中心龔榮堂執行長、中華奧會陳士魁榮譽副主席、張煥禎副主席、陳美燕執行委員及徐孝慈秘書長，在抵達巴黎後隨即展開訪視行程。
鄭英耀部長一行人拜訪了膳食公寓、物理治療診所和運動中心，關心拳擊、柔道隊和霹靂舞選手的備戰情況。勒瓦盧市市長Agnes Pottier-Dumas表示，看到台灣選手絕佳的狀況感到非常高興，並說：「很高興能幫助台灣選手在運動中心備戰，當初很快就做了決定，讓台灣選手有舒適的空間訓練。」
鄭英耀部長向市長Agnes Pottier-Dumas表達感謝之意，他表示：「台灣選手多年在國際賽事中征戰，這是第一次在國際賽會獲得如此資源，我國政府非常感激您為台灣選手所做的付出努力和貢獻。」
市長Agnes Pottier-Dumas表示：「連上塞納河省長也非常支持，很高興台灣在這邊有運動中心可以使用。」鄭英耀部長說：「我們深刻感受到來自法國的友誼及支持。」
台灣健兒備戰後盾 體育署長鄭世忠允諾成標配
此外，醫療防護團隊的周文毅醫師也向中華奧會林鴻道主席、體育署鄭世忠署長、張煥禎總領隊建議，將醫療中繼站列為標配。周文毅醫師表示：「選手隨時需要治療時，能夠方便地獲得醫療支援非常重要，醫師在這邊為選手提供即時照護，臨時給藥也方便，選手練完後可以馬上來治療，所以這地方很好。」
鄭世忠署長也承諾，未來將醫護中繼站列為亞運、奧運代表隊的標準配備，「這將會成為亞運、奧運的標配，訓練館和資源站在同一個地方，真的很棒。」
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