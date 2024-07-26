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你換我也換？川普副手范斯民調差　傳川普陣營考慮換將對決賀錦麗

▲范斯（JD Vance）被提名為川普副手後，根據《CNN》民調，范斯成為1980年以來最不受歡迎的副總統候選人，因此有消息傳出，川普陣營正在考慮換掉副手，找尋更適合對決賀錦麗的人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲范斯（JD Vance）被提名為川普副手後，根據《CNN》民調，范斯成為1980年以來最不受歡迎的副總統候選人，因此有消息傳出，川普陣營正在考慮換掉副手，找尋更適合對決賀錦麗的人選。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為最有可能接棒出征的人選，前總統歐巴馬（Barack Obama）也表態支持後，賀錦麗更是氣勢大振。反觀川普副手范斯（JD Vance），被提名後卻沒有太多蜜月期，根據《CNN》民調，范斯是1980年以來最不受歡迎的副總統候選人，因此有消息傳出，川普陣營正在考慮換掉副手，找尋更適合對決賀錦麗的人選。

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根據《Axios》報導，有匿名共和黨眾議員透露，曾被拜登形容為「川普複製人」的范斯沒有太多拓展票源的能力，賀錦麗如今氣勢如虹，范斯過去批評賀錦麗是沒有小孩的「貓姑婆」言論被重新翻出，當大選主軸因賀錦麗加入而朝向性別意識以及生育權傾斜後，越來越多人對極右派的范斯感到不滿。

▲美國副總統賀錦麗接棒拜登，有望成為民主黨總統候選人，首場造勢活動已經在威斯康辛州展開。（圖／美聯社／達志影像）
▲前總統歐巴馬（Barack Obama）也表態支持後，賀錦麗氣勢大振。（圖／美聯社／達志影像）
根據《商業內幕》報導，不僅《CNN》民調顯示范斯是1980年以來最不受歡迎的副總統候選人，根據《Punchbowl News》在共和黨全國代表大會進行的調查顯示，將近80％的共和黨人不支持范斯，大多受訪者更傾向由維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）擔任川普副手。如今拜登退選，賀錦麗聲勢鵲起，范斯是否是稱職副手的問題也再度浮上檯面。

報導指出，從技術上講，川普確實可以更換副手，根據共和黨全國代表大會的規則對於替換副總統候選人有明確規定，即使范斯不願主動退出，規則上也有註明「其他原因」，給換人提供了充分彈性。

然而，民主黨前全國代表大會執行長達西（Amy Dacey）表示，比起共和黨內規，時間會是更明顯的問題，因為一些州在9月就會開始投票，為了確保候選人出現在這些提前投票州的選票上，留給兩黨的時間並沒有外界想像中的多。

威斯康辛大學的政治學教授梅耶爾 （Kenneth Mayer）則表示，公布副手人選後又強行換人並無先例，可能會在政治上帶來極具破壞性的影響。

川普週四在接受《福斯新聞》訪問時則重申了對范斯的支持，否認對手由拜登換成賀錦麗會對他的副手人選帶來影響，川普表示范斯「太棒了」，而對手是拜登或賀錦麗則「並不重要」。

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