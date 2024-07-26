你換我也換？川普副手范斯民調差　傳川普陣營考慮換將對決賀錦麗

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根據《商業內幕》報導，不僅《CNN》民調顯示范斯是1980年以來最不受歡迎的副總統候選人，根據《Punchbowl News》在共和黨全國代表大會進行的調查顯示，將近80％的共和黨人不支持范斯，大多受訪者更傾向由維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）擔任川普副手。如今拜登退選，賀錦麗聲勢鵲起，范斯是否是稱職副手的問題也再度浮上檯面。
報導指出，從技術上講，川普確實可以更換副手，根據共和黨全國代表大會的規則對於替換副總統候選人有明確規定，即使范斯不願主動退出，規則上也有註明「其他原因」，給換人提供了充分彈性。
然而，民主黨前全國代表大會執行長達西（Amy Dacey）表示，比起共和黨內規，時間會是更明顯的問題，因為一些州在9月就會開始投票，為了確保候選人出現在這些提前投票州的選票上，留給兩黨的時間並沒有外界想像中的多。
威斯康辛大學的政治學教授梅耶爾 （Kenneth Mayer）則表示，公布副手人選後又強行換人並無先例，可能會在政治上帶來極具破壞性的影響。
川普週四在接受《福斯新聞》訪問時則重申了對范斯的支持，否認對手由拜登換成賀錦麗會對他的副手人選帶來影響，川普表示范斯「太棒了」，而對手是拜登或賀錦麗則「並不重要」。