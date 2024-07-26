基隆浪曲嘉年華7/27登場　徐佳瑩等14組卡司、煙火秀與交通一次看

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🔴基隆浪曲嘉年華
日期：2024／07／27、28
地點：基隆市中正區北寧路211號（八斗子觀光漁港碧砂泊區）
🔴表演卡司
📍7月27日「浪曲搖擺之夜」
舞思愛、持修、梁文音、陳勢安等人氣歌手輪番登場，壓軸嘉賓徐佳瑩。
📍7月28日「浪曲悠遊之夜」
由柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣等實力唱將登台獻唱，壓軸嘉賓李玖哲。
🔴周邊活動：煙火秀與視覺盛宴
27日晚間21:00，文化觀光局安排的基隆海洋夏日嘉年華煙火秀將在八斗子漁港登場，預計施放360秒的煙火，分為三大主題：「海洋奇幻篇」、「夏日歡慶篇」和「嘉年華狂歡篇」，將為晚會氣氛帶到最高潮，更增添浪漫風情。
🔴交通接駁
市府針對本周末活動，貼心安排免費接駁車服務，本次共有兩條路線，服務時間為下午4點至晚上9點，每半小時一班，視情況加開。
📍路線一： 陽明海洋文化藝術館往返活動會場。建議搭乘火車或客運至基隆火車站後，步行至陽明海洋文化藝術館轉乘。
📍路線二： 調和街轉運站往返活動會場。建議自駕遊客可利用此路線，並於調和街轉運站免費停車。
🔴建議交通方式
📍公車：從基隆城際轉運站（基隆火車站旁）轉乘103、104或791號公車。
📍國道客運：從圓山轉運站或捷運忠孝敦化站搭乘1579號國道客運。
🔴停車資訊
📍調和街轉運站：提供1052個停車位，活動期間免費。
📍八斗子觀光漁港
▪ B區：157個停車位
▪ C區：182個停車位步行至活動現場約2-5分鐘。
📍海洋劇場：297個停車位。