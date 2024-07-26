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基隆浪曲嘉年華7/27登場　徐佳瑩等14組卡司、煙火秀與交通一次看

▲基隆浪曲嘉年華將於明天登場，本次活動匯聚14組表演卡司，包含舞思愛、持修、徐佳瑩等，另有360秒煙火秀，本文彙整表演卡司、交通等資訊一次看。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆浪曲嘉年華將於明天登場，本次活動匯聚14組表演卡司，包含舞思愛、持修、徐佳瑩等，另有360秒煙火秀，本文彙整表演卡司、交通等資訊一次看。（圖／基隆市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

基隆浪曲嘉年華將於7月27日和28日舉行，本次活動匯聚14組表演卡司，包含舞思愛、持修、梁文音、陳勢安、徐佳瑩、柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣及李玖哲等，現場還設有80攤山海市集，提供在地特產、美食和文創商品。7月27日晚間21:00更將有360秒的煙火秀。《NOWnews今日新聞》統整兩日表演卡司、建議交通方式、交通接駁等資訊一次看。

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颱風剛過，基隆市長謝國樑強調，市府團隊考量大家對於基隆浪曲嘉年華引頸期盼的心情，謹慎評估過後，活動將如期舉辦，但週六可能還是會有雨勢，建議大家隨身攜帶雨具。

🔴基隆浪曲嘉年華

日期：2024／07／27、28

地點：基隆市中正區北寧路211號（八斗子觀光漁港碧砂泊區）

▲2024基隆浪曲嘉年華場域簡介圖（圖／基隆市政府提供）
▲2024基隆浪曲嘉年華場域簡介圖（圖／基隆市政府提供）
🔴表演卡司

📍7月27日「浪曲搖擺之夜」

舞思愛、持修、梁文音、陳勢安等人氣歌手輪番登場，壓軸嘉賓徐佳瑩。

📍7月28日「浪曲悠遊之夜」

由柏霖PoLin、白安、卓文萱、范逸臣等實力唱將登台獻唱，壓軸嘉賓李玖哲。

▲2024基隆浪曲嘉年華兩天登場的表演卡司陣容（圖／基隆市政府提供）
▲2024基隆浪曲嘉年華兩天登場的表演卡司陣容（圖／基隆市政府提供）
🔴周邊活動：煙火秀與視覺盛宴

27日晚間21:00，文化觀光局安排的基隆海洋夏日嘉年華煙火秀將在八斗子漁港登場，預計施放360秒的煙火，分為三大主題：「海洋奇幻篇」、「夏日歡慶篇」和「嘉年華狂歡篇」，將為晚會氣氛帶到最高潮，更增添浪漫風情。

▲27日晚間21:00，將在八斗子漁港預計施放360秒的煙火。（圖／基隆市政府提供）
▲27日晚間21:00，將在八斗子漁港預計施放360秒的煙火。（圖／基隆市政府提供）
🔴交通接駁

市府針對本周末活動，貼心安排免費接駁車服務，本次共有兩條路線，服務時間為下午4點至晚上9點，每半小時一班，視情況加開。

📍路線一： 陽明海洋文化藝術館往返活動會場。建議搭乘火車或客運至基隆火車站後，步行至陽明海洋文化藝術館轉乘。

📍路線二： 調和街轉運站往返活動會場。建議自駕遊客可利用此路線，並於調和街轉運站免費停車。

▲2024基隆浪曲嘉年華的免費接駁車指南（圖／基隆市政府提供）
▲2024基隆浪曲嘉年華的免費接駁車指南（圖／基隆市政府提供）
🔴建議交通方式

📍公車：從基隆城際轉運站（基隆火車站旁）轉乘103、104或791號公車。

📍國道客運：從圓山轉運站或捷運忠孝敦化站搭乘1579號國道客運。

🔴停車資訊

📍調和街轉運站：提供1052個停車位，活動期間免費。

📍八斗子觀光漁港

▪ B區：157個停車位

▪ C區：182個停車位步行至活動現場約2-5分鐘。

📍海洋劇場：297個停車位。

▲2024基隆浪曲嘉年華停車資訊（圖／基隆市政府提供）
▲2024基隆浪曲嘉年華停車資訊（圖／基隆市政府提供）

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