搶暑假商機　百貨推動漫限定特展、親子活動

▲「高雄翻轉動漫祭」規劃8款禮包、14大合影區，加上上千項動漫周邊、各種超值優惠，好買好逛又好拍。（圖／夢時代提供）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-07-26 19:31:42
逢暑假出遊旺季，旅客、親子人潮爆棚，Global Mall新左營車站延續上半年業績開紅盤大增6%，為加溫買氣，即日起至7月31日展開SUMMER WORKSHOP檔期，並推出 「跨世代動漫公仔展」。高雄夢時代推出「高雄翻轉動漫祭」，活動入口處就規劃了三部強作迎接粉絲，並規劃8款禮包、14大合影區，加上上千項動漫周邊、各種超值優惠，好買好逛又好拍。新光三越左營店「夏日藝術季」集結兒童繪畫、潮流公仔、插畫創作以及親子選物等。
Global Mall新左營車站「跨世代動漫公仔展」，以人氣動漫「火影忍者」為主題，即日起至8月11日現場展示多款火影忍者人氣角色，包含漩渦鳴人、宇智波佐助、宇智波鼬等大型雕像，還有多款小型公仔以及成列的漫畫牆提供翻閱，每個限量藏品都是經過精心打造而成，帶領大家一起走進熱血沸騰的忍者國度。此外，即日起至7月31日，加入iMall會員並於期間內完成首次消費不限金額，即可參加「收藏景品公仔」抽獎（全台限量100名）。 ▲「跨世代動漫公仔展」以人氣動漫「火影忍者」為主題，即日起至8月11日現場展示多款火影忍者人氣角色。（圖／Global Mall新左營車站提供） 「2024高雄翻轉動漫祭」即日起至8月25日在夢時代8F時代會館舉辦，規劃首次登場的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Fairy Tail魔導少年 百年任務》拍照場景，超強新番《膽大黨》人物搶先曝光等14大動漫合影區，以及8款限定禮包、上千項動漫周邊、各種超值優惠，還有超可愛的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》咖啡廳大扭蛋機。 ▲超可愛的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》咖啡廳大扭蛋機。（圖／夢時代提供） 「2024新光三越夏日藝術季」即日起在新光三越高雄左營店10F登場，共展出四大主題，「世界兒童繪畫巡迴展」展出311件，來自34個國家的精彩得獎作品，跨越國界與語言透過繪畫傳遞美好。「小鯊童的美術大探險．毛毛二 玩具展」邀請毛毛二工作室創辦人兼設計師－趙譽，帶來歷年小鯊童系列公仔創作以及新光三越夏日藝術季的聯名限定款，百件原創公仔不容錯過。 ▲「夏日藝術季」集結兒童繪畫、潮流公仔、插畫創作以及親子選物等。（圖／新光三越左營店提供）
台灣插畫家姐妹檔以「信箱裡的紀念品．D_D GOODS旅行插畫展」，首度展出三大主題精彩創作。還有新光三越文教基金會攜手小人小學「SKM美感藝術計畫」成果發表以及精選生活好物推薦「新藝商號親子選物店」，展期週末現場另舉辦「暑假同樂會」與「假日好食玩」活動。全展區免費入場，活動名額有限統一採線上報名，詳情請上新光三越文教基金會官網。