啦啦隊女神曝「颱風把舞台吹走」！5萬元報酬飛了 她崩潰喊1句話
凱米颱風侵台，不僅帶來強降雨和災情，也讓各行各業都受到影響，而身為「小龍女」的味全龍啦啦隊女孩星岑就在社群平台上抱怨，表示自己原訂的舞台表演因為颱風影響而取消，讓她哀嘆：「颱風把表演舞台吹走了！」星岑也透露，這次沒有順利演出，預計會損失5萬元酬勞。
記者施以慧／綜合報導
星岑在Threads上發文，表示睡到下午才起床的她，才剛打開手機就得知壞消息，對方和她表示：「因為颱風把表演舞台吹走了，所以取消行程。」讓她非常傻眼，還一連說了3次：「舞台吹走了、舞台被吹走了、舞台真的被吹走了。」看起來相當崩潰。
根據《中時新聞網》報導，星岑為了這份工作，忍痛推掉原先要去的重機展，如今因為強颱肆虐，活動先是延期，接著竟又發生舞台被颱風吹走的情形，讓她非常無奈，因為這檔行程被迫取消，等於她這週會完全沒有收入，估計損失5萬元左右，星岑也感到相當可惜，「希望能有工作上門啊！」
但這次強烈颱風在全台各地都造成不小的災情，多棵路樹倒塌、連日淹水、溪水暴漲、農作物泡水等等，可見凱米的威力不容小覷，網友也紛紛安慰，並表示可惜：「工作還是以安全為重啦」、「安全更重要」、「歐摸…好可怕」、「Oh不，無法看到星岑了」、「可惜不能看到你。」