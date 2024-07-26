影／想躺著奪冠？Embiid加入美國夢幻隊棄法國 地主球迷氣炸砲轟
NBA明星中鋒Joel Embiid加入了美國夢幻隊，將與LeBron James、Stephen Curry 和 Kevin Durant等人聯手出擊，但Embiid棄法國而加入美國隊，也讓法國民眾非常不滿，甚至在登上美國巴士的時候，遭到民眾嗆爆，要Embiid交出護照。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
出生於非洲喀麥隆的Joel Embiid在2022年先獲得了法國國籍，但之後也取得了美國公民權，雖然法國籃協極力招募，但最終Embiid仍決定加入美國夢幻隊，也讓法國民眾非常不滿。
Joel Embiid已抵達法國巴黎備戰奧運，但所到之處都被法國球迷叫囂，有些人用法語對Embiid說，「把你的護照還回來！」、「你不打法國隊會後悔！」、「只想躺著拿冠軍！」不過Embiid對針對負面評論，只是一笑置之。
加入美國隊 Embiid在法國遭嗆
Embiid僅簡短回應，是因為個人因素選擇為美國隊效力而不是法國隊。另一方面，法國即使沒有Joel Embiid，內線仍有Victor Wembanyama和Rudy Gobert等明星球員坐鎮。
美國和法國都是巴黎奧運奪牌的熱門球隊之一。根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，美國目前奪冠賠率1.26，高居第一。加拿大奪冠賠率10倍排名第2，地主法國11倍，則排名第3。