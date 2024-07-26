朗齊生醫獲DCB授權　由國人自主研發急性白血病抗癌新藥

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簡任技正戴建丞表示，台灣半導體產業備受國際關注，但後疫情時代，生醫產業亦備受矚目，經濟部產業技術司近年來大力推動法人新創及科專成果的產業化，很高興今日見到研發成果陸續成功技轉國內廠商，將新藥開發關鍵技術根留臺灣，強化國內生醫製藥產業的核心技術與價值，讓全世界看見臺灣在新藥開發及製造的堅硬實力。未來，技術司預計4年內投入百億經費進行生技醫療前瞻技術研發，期盼產學研醫攜手，強化上中下游供應鏈，加快臺灣生醫產業發展。
朗齊生醫董事長陳丘泓指出，AML是成人最常見的急性血癌，病程進展迅速且致命性高、存活率低，是亟需克服的惡性腫瘤之一。AML主要由幾個變異基因引起，其中以FLT3變異基因最為常見，導致治療預後惡化或對抗癌藥物產生抗藥性。根據台灣癌症基金會資料顯示，目前全球每年新增AML病患約有5~6萬名。AML的治療方式包括化療、標靶藥物治療及CAR-T療法，其中標靶藥物因其專一性和便於口服而備受青睞。
根據統計，在全球新藥開發領域，AML新藥市場預估產值將達數十億美元。陳丘泓表示，朗齊生醫即將開發的LXPA1988是一款全新小分子化合物（NCE），LXPA1988目前已取得美國、中國和台灣的結構專利，並在歐盟、巴西、澳洲、日本、韓國、加拿大、墨西哥、印度和俄羅斯的NCE專利申請正在審核中。
陳丘泓感謝經濟部產業技術司的協助及生技中心（DCB）的專屬授權，他表示，朗齊生醫是專注於癌症藥物開發的公司，公司的抗癌藥物多達13支，且全球的專利布局非常完整。過去兩年，分別技轉了國衛院及中國醫藥大學的抗癌NCE藥物，並且分別在今年有了進度；所以，朗齊很有信心這支DCB的抗急性骨髓性白血病可以走向臨床試驗，未來此新藥物不僅可嘉惠於國人，甚至可以造福全人類。