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朗齊生醫獲DCB授權　由國人自主研發急性白血病抗癌新藥

▲與會嘉賓拿著「新穎FLT3抑制劑血癌精準治療藥物」模型合影，象徵產官研攜手打造國內生醫製藥產業的核心技術與價值。（圖／朗齊生醫提供）
▲與會嘉賓拿著「新穎FLT3抑制劑血癌精準治療藥物」模型合影，象徵產官研攜手打造國內生醫製藥產業的核心技術與價值。（圖／朗齊生醫提供）

記者陳美嘉／綜合報導

由經濟部產業技術司主辦的科專技術授權記者會，今(26)日在2024 BioAsia Taiwan亞洲生技展「經濟部產業技術司主題館」召開，會中宣布兩項癌症醫療研發成果重大產業化進展，其中，由財團法人生物技術開發中心（DCB）專屬授權朗齊生醫（股票代號6876）治療血癌之「新穎FLT3抑制劑血癌精準治療藥物」，後續將由朗齊生醫接手FLT3抑制劑的臨床開發。

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簽約儀式今(26)日在經濟部產業技術司簡任技正戴建丞見證下，由生技中心董事長涂醒哲與朗齊生醫董事長陳丘泓簽訂技轉授權。專注於標靶抗癌新藥開發的朗齊生醫董事長陳丘泓宣布，朗齊獲得生技中心（DCB）授權，接手FLT3抑制劑的臨床開發，也正式取得急性骨髓性白血病（AML）新藥LXPA1988的開發專屬授權，朗齊將加速在此新藥研發上的進程，預計最快將於明年進人體臨床試驗（IND），期望為AML患者帶來新的治療希望。

▲在經濟部產業技術司戴建丞簡任技正（中）見證下，生技中心董事長涂醒哲（左）與朗齊生醫董事長陳丘泓（右）簽訂專屬技轉授權。（圖／朗齊生醫提供）
▲在經濟部產業技術司戴建丞簡任技正（中）見證下，生技中心董事長涂醒哲（左）與朗齊生醫董事長陳丘泓（右）簽訂專屬技轉授權。（圖／朗齊生醫提供）
簡任技正戴建丞表示，台灣半導體產業備受國際關注，但後疫情時代，生醫產業亦備受矚目，經濟部產業技術司近年來大力推動法人新創及科專成果的產業化，很高興今日見到研發成果陸續成功技轉國內廠商，將新藥開發關鍵技術根留臺灣，強化國內生醫製藥產業的核心技術與價值，讓全世界看見臺灣在新藥開發及製造的堅硬實力。未來，技術司預計4年內投入百億經費進行生技醫療前瞻技術研發，期盼產學研醫攜手，強化上中下游供應鏈，加快臺灣生醫產業發展。

朗齊生醫董事長陳丘泓指出，AML是成人最常見的急性血癌，病程進展迅速且致命性高、存活率低，是亟需克服的惡性腫瘤之一。AML主要由幾個變異基因引起，其中以FLT3變異基因最為常見，導致治療預後惡化或對抗癌藥物產生抗藥性。根據台灣癌症基金會資料顯示，目前全球每年新增AML病患約有5~6萬名。AML的治療方式包括化療、標靶藥物治療及CAR-T療法，其中標靶藥物因其專一性和便於口服而備受青睞。

根據統計，在全球新藥開發領域，AML新藥市場預估產值將達數十億美元。陳丘泓表示，朗齊生醫即將開發的LXPA1988是一款全新小分子化合物（NCE），LXPA1988目前已取得美國、中國和台灣的結構專利，並在歐盟、巴西、澳洲、日本、韓國、加拿大、墨西哥、印度和俄羅斯的NCE專利申請正在審核中。

陳丘泓感謝經濟部產業技術司的協助及生技中心（DCB）的專屬授權，他表示，朗齊生醫是專注於癌症藥物開發的公司，公司的抗癌藥物多達13支，且全球的專利布局非常完整。過去兩年，分別技轉了國衛院及中國醫藥大學的抗癌NCE藥物，並且分別在今年有了進度；所以，朗齊很有信心這支DCB的抗急性骨髓性白血病可以走向臨床試驗，未來此新藥物不僅可嘉惠於國人，甚至可以造福全人類。

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