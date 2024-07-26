奧運現場／接駁車頻出包！王冠閎坐地上超危險　還有選手熱到昏倒

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王冠閎指出，游泳選手眾多，但接駁車輛數量不足，導致大家都用擠得方式上車，即便事前先預定搭車時間，但實際車上早已人滿為患，讓他只能席地而坐，很有可能車子晃動就被旁邊的選手壓到，等同將自己置於險地之中。
除了人滿為患的問題，接駁車還頻頻開錯路，讓選手們苦不堪言，王冠閎希望在比賽期間交通安排能夠解決，避免對選手造成額外的困擾。
無獨有偶，射箭隊也出現同樣的慘況，昨資格排名賽，中華隊選手搭接駁車要去場館，未料卻載到另一個地點，花了約1.5小時才抵達比賽場地，雖沒影響到出賽，但對於選手身心都有巨大的影響。
教練劉展明透露，「都已經提前搭車，但接駁車還是出包，選手也沒辦法正常吃午餐，真的很苦惱。希望主辦單位盡快改善此問題，讓選手能安心比賽。」
接駁車又擠又熱像烤箱 還有選手昏倒
由於巴黎奧運強調環保永續，選手村未裝設冷氣，接駁車也沒開空調。韓國泳將金禹旻受訪時表示，接駁車不僅不開冷氣，連窗戶也不能開，乘坐體驗相當差，「下水練習前就已經精疲力盡，聽說還有其他國家的選手在接駁車上昏倒。」
杜哈世錦賽200公尺自由式金牌得主黃宣優則指出，接駁車沒有空調又擁擠，搭車過程就像在洗三溫暖，車內氣溫比外面還高，讓選手們苦不堪言。
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