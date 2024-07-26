凱米颱風造成致災降雨 南市府偕同各單位緊急應變救災
受凱米颱風外圍環流影響，台南市多個行政區有積淹水情形，市長黃偉哲偕同國軍及各相關單位，除一方面進行搶災搶險及封堵作業，也積極強化人員救災與撤離照顧，務必將整體災害減至最小。另，市府也積極向中央提出菁寮抽水站改建3.11億元、興隆寺抽水站擴建3.6億元及31件災後復建工程25.09億元，共計31.79億元，盼可更加保障市民生命財產安全。
記者郭俊暉／台南報導
針對後壁區與鹽水區的嚴重淹水災情，主因在八掌溪橋西側防洪高度不足，產生缺口，及上游地區超大豪雨，導致洪峰過高造成局部堤岸溢淹，大量溪水灌入造成淹水，第五河川分署已針對八掌溪橋西側缺口處進行緊急處置及巡檢是否另有防汛缺口，而水利局也在今天中午開啟岸內排水下游新田寮分洪閘門，協助內水排除，此外更積極向中央單位調度抽水機，以加速排除內水。
在凱米颱風來襲前，工務局就已預警性封閉可能有危險的道路和橋樑，隨降雨趨緩，將視風險逐步解除封閉，而針對廣告招牌危害、路樹傾倒等災情也積極搶修，務求儘早恢復市容。
此外，在水電交通等民生基礎設施上，市府也橫向協調台電、自來水公司、台鐵等單位積極修復，以期對市民生活的不便減到最低，後續民政、環保、衛生等局處也將積極投入災後重建，盼市民生活能儘快恢復正常。
至於在農損部分，黃偉哲也在今日上午陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，並當面向院長請命，反映目前台南農民面臨的難關，卓榮泰則已允諾農業部啟動農業救災機制，從寬認定、簡化流程，市府農業局也將配合中央決策，儘快公告災損補助資訊，以儘快協助農民減輕負擔。