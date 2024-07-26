曹雅雯2年前出櫃雙性戀！疑與女性經紀人熱戀ING 曖昧回應曝光
台語金曲歌后曹雅雯以經典歌曲〈Cowbell〉一戰成名，甚至還以專輯《思念的歌》成功晉升台語歌后寶座，而她兩年前在受訪時曾在媒體面前出櫃，透露自己是雙性戀，還曾寫歌力挺同志情侶。不過已經單身多年的她，近期卻被網友瘋傳正與女經紀人小君熱戀，不僅多張疑點重重的限時動態被網友翻出，還有粉絲發現小君曾發過與曹雅雯的牽手照，再度掀起話題。對此，經紀人小君也出面回應，指出兩人是跨越親情與愛情的關係，曖昧回覆讓粉絲議論更加熱烈。
記者施以慧／綜合報導
小君過去曾發出多張和曹雅雯的合照，其中1張限時動態上的文字，更是讓人認為心照不宣：「這輩子我最愛妳，妳最愛我，無話不談，沒有秘密，已滿足。」後續更是有兩人的牽手照，同樣也搭配肉麻文字：「一樣的手鍊，一同的喜怒哀樂，希望妳會這樣牢牢地牽著我一輩子。」小君對此無奈回應：「我們完全是超越親情及愛情的關係了。」但也強調：「我們沒有在一起啦！」否認該傳言。
而曹雅雯最近工作行程滿檔，不僅8月初將在「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱，年底更要在新加坡舉辦大型演唱會，壓力非常大，對於她先前因為太過操勞而暴瘦10公斤，甚至罹患輕微厭食症，小君也一同作出回應：「有在調養！近期的活動多，她也正在努力養身，把最好的狀態帶給觀眾。」