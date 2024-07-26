指標判決出爐！八仙塵爆案釀15死484傷　八仙樂園負連帶賠償責任

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王姓、林姓被害人部分，一、二審則認定八仙公司須負損害賠償責任，雙方均上訴三審，由最高法院民事第8庭審理。
據了解，過去審理八仙塵爆求償案時，民事一、二審大多認定呂忠吉及其兩間公司玩色創意、瑞博國際整合行銷均應負起連帶賠償責任，認為八仙僅提供場地出租，沒有義務確保活動安全、避免塵爆發生等理由，不必賠償。
最高法院新聞資料指出，消費者保護法的立法目的，在於消費者處於弱勢或欠缺專業知識、技術等，確保消費者或第三人的人身財產安全、提供服務的性質。企業經營者相較於消費者，更具專業的知識、資訊、技術、經驗等，因此基於消保法立法意旨，應由企業經營者承擔較重的服務安全欠缺責任，且不能任由企業經營者藉由契約，將之轉嫁由他方單獨負擔，並解免自己責任。
最高法院認為，八仙公司雖和瑞博公司簽訂租賃合約，將樂園部分場地出租給瑞博公司舉辦彩色派對八仙水陸戰場活動，認為八仙公司應負損害賠償責任。
理由包括，第八仙公司藉場地各項動態、靜態之遊樂休憩設施與服務，供購買票券進入園區之消費者遊樂、休憩，屬提供服務之遊樂業經營者；活動區域位於八仙樂園最內側，與其他設施相互連通，無實體區隔，共同使用出入口，形成完整之園區空間，屬八仙公司對外提供服務之園區範圍。
活動部分時間與八仙樂園之營業時間重疊，客觀上足使一般消費者信賴，八仙公司得確保活動內容具可合理期待之安全性；消費者購買八仙樂園門票，或午后優惠票與彩色派對票券組合商品，八仙公司均提供相關服務，並獲取收益，皆可獲得相同服務；在服務人力及設施上，二者互通併用；彩色派對宣傳可以使用八仙的名稱。
最高法院指出，八仙公司不只是單純的出租人，或僅提供場所者，而應就與經營事項關係密切相關活動造成的事故，負消保法損害賠償責任；指標性判決一出，未來相關八仙個人求償、團體訴訟案件皆將依此見解作出判決。
最高法院民事大法庭今天也裁定，依公司法規定對公司負責人請求賠償損害者，請求權消滅時效期間，應適用民法第197條第1項規定，也就是時效為2年。