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蘋果iPhone在中國人氣下滑！今年第2季跌出市場前5大　4年來首見

▲蘋果iPhone手機在中國市場面臨激烈競爭，根據市場追蹤機構IDC最新數據顯示，iPhone手機今年第2季在中國出貨跟去年同期相比下滑了3.1％，市佔率排名第6，是近4年來首度掉出中國手機市佔率前5名。（示意圖／擷取自Pixabay）
▲蘋果iPhone手機在中國市場面臨激烈競爭，根據市場追蹤機構IDC最新數據顯示，iPhone手機今年第2季在中國出貨跟去年同期相比下滑了3.1％，市佔率排名第6，是近4年來首度掉出中國手機市佔率前5名。（示意圖／擷取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

蘋果iPhone手機在中國市場面臨激烈競爭，根據市場追蹤機構IDC最新數據顯示，iPhone手機今年第2季在中國出貨跟去年同期相比下滑了3.1％，市佔率衰退至近14％，排名第6，是近4年來首度掉出中國手機市佔率前5名。

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根據《彭博社》報導，對蘋果而言至關重要的iPhone今年在中國似乎難以維持過去的人氣。今年第2季中國手機市佔率前5名分別是vivo、OPPO、榮耀、華為和小米，Android手機市佔率大幅提高11.1％，讓蘋果面臨越來越嚴峻的挑戰。

▲（圖／Apple官網）
▲對蘋果而言至關重要的iPhone今年在中國似乎難以維持過去的人氣。（圖／Apple官網）
IDC的分析師威爾（Will Wong）表示，蘋果iPhone在4月份的出貨速度年比有所增長，但是由於6月份的出貨腳步放慢，通路合作夥伴不願再燒行銷資金來催出買氣，最終第2季的出貨量反而下滑。

另位IDC的分析師波寶（Nabila Popal）則指出，蘋果雖然掉出中國手機市場市佔率前5名，但近14％的市佔率事實上已經比2020第3季的8.3％市佔率要好得多。

根據《TechCrunch》報導，蘋果下調了iPhone在印度的價格，根據不同機型，降價幅度落在3～4％，包括iPhone15與iPhone15 Pro系列均調降價格，這是蘋果在印度首度調降當前一代Pro機型的價格，有分析師認為，這說明蘋果期望在印度賣出更多手機，來應對中國市場需求的放緩。

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