獨家／壯壯「日籍小男友」曝光！和初戀交往9年曾論及婚嫁

韓國「真人版娜美」宣布死會！男友躺胸照外流　粉絲哭喊：心碎了

▲被封為「真人版娜美」的韓國網紅Sejinming，近期無預警曝光戀愛對象，發出一系列男友躺在她美胸上的照片，讓粉絲哭喊：「心碎了！」（圖／IG sejinming）
▲被封為「真人版娜美」的韓國網紅Sejinming，近期無預警曝光戀愛對象，發出一系列男友躺在她美胸上的照片，讓粉絲哭喊：「心碎了！」（圖／IG sejinming）

記者施以慧／綜合報導

南韓超人氣網紅「Sejinming」，因為擁有不科學的完美身材，加上漂亮的臉蛋，讓她在IG上擁有118萬名粉絲追隨，而Sejinming昨（25）日發布一系列身穿比基尼在泳池的照片，還曬出1名紅髮男子躺在她上胸的照片，讓全網炸裂，粉絲也哭喊：「有男友了，大家可以撤了！」

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只見Sejinming身穿一套綠色暈染的薄紗比基尼，展露出她傲人的上圍和纖細的腰身，但薄薄的衣料幾乎快遮不住重點部位，幾張照片還差點走光。而這組照片中還出現1名紅髮男子，臉蛋十分秀氣，身材也相當不錯，擁有明顯腹肌，只是照片越往下看，就能發現兩人關係似乎不一般。

▲Sejinming後續也大方認愛，證實紅髮男子就是現任男友。（圖／IG kinashut）
▲Sejinming後續也大方認愛，證實紅髮男子就是現任男友。（圖／IG kinashut）
紅髮男子和Sejinming一起泡在水池裡，男子甚至還直接躺在Sejinming的美胸上，曖昧氛圍拉滿，而Sejinming也大方認愛，在IG的首頁上標註對方的帳號，並加上愛心，閃瞎眾人也讓粉絲全失戀。

只不過隨著這組照片曝光，Sejinming認愛圈外男友一事很可能引發脫粉潮，因為已經有網友因為太過傷心，而表示已經退追Sejinming，同時也有不少粉絲在照片底下留言哀嚎，指出女神為何無預警死會，「有男友了，大家可以撤了」、「幸運的人，好希望我是他」、「這個人前世救過國家嗎」、「他很幸運」、「好羨慕男友啊」、「我好嫉妒」、「世界上最幸運的人」、「又增加了1名為國家獻身的青年。」

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