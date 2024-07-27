韓長腿女神李雅英讚台灣「人、食物、風景好」！有家的感覺想定居
韓籍啦啦隊女神「長腿女神」李雅英人氣旺，IG擁有91萬粉絲追蹤，今（2024）年3月宣布加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，逐漸熟悉台灣生活，李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪時開心表示，「受到很多照顧，在這邊有家的感覺，讓我也想定居在台灣！」
記者林奕如／台北報導
李雅英在韓職曾擔任樂天巨人、起亞虎和NC恐龍的啦啦隊，經歷十分豐富，還有「全民表妹」封號，今年開始來台發展，一開始效力T1聯盟台啤雲豹「電豹女」，3月加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，幾乎每月都會來台，每次待的天數不等要看工作安排，最多有待到2個禮拜時間，這個月則是待11天。
李雅英身高170公分，擁有超級美腿，比例簡直如同漫畫中的女主角，在台人氣快速竄升，她謙虛表示，「雖然在韓國屬於資深學姐，在這裏是用新人的心態學習，感謝繼籃球啦啦隊之後加入富邦啦啦隊，也很感謝富邦球團的照顧。」
她為了想和同事、粉絲們好好溝通，正在努力學習中文，目前都沒有什麼不適應的地方，她直呼：「台灣什麼都好，人好、食物好、風景好，硬要說不適應的地方，那就是中文太難啦，但我會好好學習。」
近幾天凱米颱風襲台，她小時候在韓國有經歷過大型颱風後，所以對颱風的恐懼很大，這次在台灣是第一次經歷颱風，分享防颱經驗：「前一天有特別去超市買泡麵跟餅乾，架上很多東西都空空如也，好像世界末日，颱風當天風雨很大，在飯店有點害怕，希望南部的災情一切安好，天佑台灣。」