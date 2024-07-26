吉娃娃的漫長等待！失蹤9年重回主人懷抱 她喜極而泣：奇蹟發生
美國拉斯維加斯一位37歲女子莫納瑞茲（Judith Monarrez），9年前她2歲大的寵物犬吉娃娃「吉茲莫（Gizmo）」和另外兩隻狗從壞掉的院子柵欄離家出走，鄰居幫忙找回另外兩狗，但是「吉茲莫」卻從此不見蹤影。一直到9年後莫納瑞茲才接到「吉茲莫」消息，莫納瑞茲表示自己當下立即癱倒在地喜極而泣，直呼能與「吉茲莫」團聚真的是奇蹟。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，9年足以改變許多事，莫納瑞茲從28歲變成37歲，搬出父母的家自己居住，成為了一位英語老師，但9年來不曾改變的就是，莫納瑞茲一直沒有放棄尋找「吉茲莫」。
莫納瑞茲之所以能夠與「吉茲莫」團聚，除了感謝老天之外，更重要的是她有給「吉茲莫」注射晶片，因此當獸醫發現「吉茲莫」後，掃描晶片才得以和莫納瑞茲取得聯繫。
「吉茲莫」離家失蹤時才兩歲，如今已經是11歲的老狗，整條狗消瘦了許多，但莫納瑞茲表示，自己第一眼就認出「吉茲莫」，因為「吉茲莫」擁有非常漂亮的琥珀色眼珠，而且喊出「吉茲莫」的名字時，即使過了9年，「吉茲莫」仍然立即有所反應，歪著頭盯著主人看。
莫納瑞茲透露，「吉茲莫」這9年來的日子可能並不好過，因為「吉茲莫」的兩隻眼睛都有嚴重的感染，牙齒也掉了好幾顆，走路一瘸一拐，變得對周遭環境很敏感且容易害怕。
不過，莫納瑞茲強調這一切都不是問題，重要的是「吉茲莫」回家了，她會把牠治療好，用愛陪「吉茲莫」把失去的時光補回來。