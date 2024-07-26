挨批飛機商務艙當高鐵坐 盧秀燕：我應該是自掏腰包第一人
台中市長盧秀燕今晚又要啟程赴美，5天飛3趟引發綠營不滿，多位市議員痛批她一心要再赴美補考，高調來去把飛機商務艙當高鐵坐，處處顯露政治操作的痕跡。盧秀燕今晚宣布，為免有人做文章，她決定中間兩趟的飛行費用自行吸收，並稱自己可能是有史以來公務行程自掏腰包第一人；雖然長程飛行不好受，她笑說「所幸我是燕子，燕子滿能飛的」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕於22日深夜率市府團隊搭機前往美西，進行為期10天的訪問，不料航程途中因凱米路徑南修，氣象預報將中部地區列入陸上警戒範圍，盧秀燕23日落地後決定返台坐鎮，搶搭美西時間凌晨1時半的班機返台，在台灣時間24日凌晨5時落地抵達台灣，隨即主持防災應變中心會議，經過兩天坐鎮後，凱米颱風遠離，今（26）日她再買機票赴美繼續行程，民進黨議員陳俞融、周永鴻、林德宇、陳雅惠等人得知後，紛紛發文批評。
盧秀燕晚間出境前在桃機大廳受訪，她表示美國姊妹市非常重要，外交或城市交流非常重視誠信，既然和美方敲定行程就應依約而行，「這是城市領導人應該要有的誠信」，目前颱風已經遠離，絕大多數市民恢復正常生活，她比較放心點，可以繼續行程。
對於有人批評她把飛機商務艙當高鐵坐，是浪費公帑，盧秀燕說，自己中斷訪美行程，提前回國坐鎮指揮防颱是公務、現在接續行程也是公務，但是「為避免有人做文章，我決定要自掏腰包」，她指出有史以來的地方或中央首長，因災情提前回國而自掏腰包者，「我應該是第一人」。
媒體問她會不會很辛苦？她透露這幾天指揮防災沒怎麼睡覺，加上連續3趟每趟10幾小時的確不太好受，但在機上還是會繼續用wifi處理公務，接著笑說「所幸我是燕子，燕子蠻能飛的」。她透露行李裡一樣有小被被當頸枕，也帶著防災紅背心，但「最好不要派上用場，穿紅背心都不是好事，希望大家平安」。