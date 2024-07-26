美股吹起反攻號角！道瓊工業指數早盤大漲600點 大型科技股回神
美股26日吹起反攻號角，各主要指數齊漲，大型科技股也回神，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲641.78點、約1.61％；標普500指數上漲55.06點、約1.02％；那斯達克指數上漲135.59點、約0.79％；費城半導體指數上漲80.39點、約1.61％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，經歷了動盪的一週後，華爾街決心要以積極的方式展望下禮拜，投資人重燃信心。分析師史托瓦（Sam Stovall）表示，前幾日跌深後本就會累積反彈情緒，加上美國今年第2季GDP初報優於預期，最新通膨數據顯示聯準會降息幾無疑慮，投資人對市場仍然樂觀。
美國商務部今日公布美國6月個人消費支出（PCE）指數，年增2.5％、月增0.1％均符合預期，不包括食品和能源的核心PCE則是月增0.2％、年增2.6％，也大致符合預期。根據密西根大學消費者調查數據，對一年後的通膨前景預期為2.9％，這是2020年12月以來的最低數字，顯示消費者對於通膨的擔憂情緒有所減弱。
在本週苦苦掙扎的大型科技股回穩，輝達（Nvidia）、Meta、微軟、亞馬遜等科技巨頭在早盤均微幅上漲，截至寫稿時間為止，台積電ADR報160.33，約漲0.03％。
大型科技股回魂的同時，3M憑藉優於預期的財報，在早盤大漲約16％，是今日表現最亮眼的個股，成為推動道瓊工業指數上升的驅動力，而小型股也持續表現亮眼。