奧運柔道／楊勇緯27日出賽力拚台灣首金！戰神廣場被質疑不符規定

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊勇緯在上一屆東京奧運拿下銀牌，不僅是我國該屆首面獎牌，也是我國柔道史上首面奧運獎牌，接著他帶著2023年杭州亞運金牌及世錦賽銀牌，以世界排名第一之姿再戰五環殿堂。楊勇緯豪氣表示：「我想要拿獎牌，但不只是獎牌，我想要的是金牌！」
本屆巴黎奧運楊勇緯被視為奪牌熱門，且肩負替台灣爭取奧運首面獎牌的重任，此次他名列頭號種子，首輪獲得輪空，等於直接保送16強；如果順利闖關，8強最有可能對上烏克蘭選手Dilshot Khalmatov。
若楊勇緯持續過關斬將，預計將在4強碰上世錦賽金牌得主、西班牙名將Francisco Garrigos ，或者遭遇生涯從未贏過的日本好手永山龍樹，因此4強將是最大考驗。
場地問題引發關注 大會承諾改善場地
奧運柔道賽程於27日展開，國際柔道總會主席Marius Vizer卻批評場地不符國際賽規格，指地墊安裝不當且有髒汙，體重磅秤也有問題，「法國是一個柔道國家，擁有超過一百萬的會員，柔道比賽將是本屆奧運的亮點之一，所以我希望一切都能及時解決。」
對此，大會有關人士承認確實存在一些待解決的問題，如現場硬體設備及場地清潔問題，但大會強調，絕對會在賽事開始前做好最後的準備工作，確保場地符合標準，讓選手們能在最佳狀態下競技。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。