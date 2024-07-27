影／奧運開幕式大驚喜！法國足球巨星席丹出擊成為第一位火炬手
2024法國巴黎奧運今（27）日展開，這是奧運首度在不是體育館上舉行賽事，由法國足球巨星Zinedine Zidane（席丹）成為巴黎奧運第一位火炬手，只見他匆忙接過火炬，還買票經過地鐵，有人看到這位前皇馬偶像在巴黎街頭奔跑，試圖引火，但令人震驚的是，他被困在巴黎著名的「地鐵」裡。而他也被認為，可能是最後一位點燃奧運聖火的運動員。席丹三度獲得世界足球先生得主，曾帶領法國獲得1998年世界盃冠軍、2000年歐洲足球錦標賽冠軍、歐洲冠軍聯賽、西甲聯賽、義甲聯賽等多個大型賽事冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
席丹有夠猛 曾頭鎚對手
提到席丹，就不得不提他的「頭鎚」事件，席丹的告別賽是對義大利的2006年世界盃決賽，他在開賽7分鐘以一記十二碼為法國隊先開紀錄。然而，在延長賽下半場義大利球員馬特拉齊跟席丹發生口角，席丹後以他的光頭撞向對方胸口，被罰紅牌出場，法國最後也在PK大戰中輸掉比賽。
席丹退役後，主要擔任皇馬主帥，2016年1月4日至2018年5月31日，席丹帶領俱樂部奪得一屆西班牙甲級聯賽冠軍、三屆歐洲冠軍聯賽冠軍、一屆西班牙超級盃冠軍、兩屆歐洲超級盃冠軍及兩屆俱樂部世界盃冠軍。
席丹被認為史有史以來，法國最偉大運動員之一，因此由他揭開巴黎奧運序幕，應該最為合適，而他把火炬交給三位小朋友後，也讓火炬被拿到塞納河上。