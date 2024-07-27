奧運開幕／Lady Gaga驚豔登場！首次奧運演出　致敬法國傳奇舞者

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近日被發現現身巴黎的Lady Gaga，在開幕式上沿著塞納河畔的台階款款而行，並向Jeanmaire致敬，隨後與8位手持粉紅羽毛扇的舞者一同表演。接著，Lady Gaga移至鋼琴旁繼續這場華麗的演出。這是Lady Gaga首次在奧運登台表演，雖然表演時間短暫，但華麗的演出獲得好評，媲美Gaga在2017年NFL超級盃中場秀。
開幕式除了Gaga的精彩演出外，還包括85艘載有各國奧運運動員的遊艇，沿著塞納河進行6.4公里的遊行。這是奧運開幕式首次在體育場外舉行，過程中畫面帶到巴黎的標誌性地標，包括艾菲爾鐵塔。
Lady Gaga史詩般的開幕表演由劇場導演Thomas Jolly設計，他以搖滾歌劇音樂劇《Starmania》而聞名，整個開幕式分拆為12個環節，動用約3000名舞者和表演者。
在奧運開幕節術後，Gaga將在威尼斯電影節首映的《Joker: Folie à Deux》中飾演Harley Quinn，與Joaquin Phoenix飾演的Joker對戲。
此外，Lady Gaga也正在錄音室製作她的第7張專輯。過去幾個月來，Gaga一直在發布關於即將發行的音樂的照片和貼文，Gaga在文中寫道：「我迫不及待想讓你們聽到我正在創作的音樂，我正在寫一些我記憶以來最好的音樂。」
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