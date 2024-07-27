大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4再贏巨人

影／卡門、悲慘世界都在奧運開幕式出現！巴黎不愧藝術花都美名

▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，卡門、悲慘世界等歌劇都被搬上舞台。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，卡門、悲慘世界等歌劇都被搬上舞台。（圖／奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運開幕儀式，今（27）日在法國塞納河畔舉行，別開生面的開幕儀式，選擇辦在河畔，讓人想起不少電影場景，而這條「母親之河」，也代表法國跟所有民眾對於奧運的期待與盼望，其中奧運表演項目中，就有法國代表歌劇《卡門》、《悲慘世界》等元素，並由金屬樂團演繹，相當有創意。此外，也象徵法國人對於自由、平等、博愛等訴求的期望。奧運開幕儀式首度在河上舉行，也是種十分創新的作法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡門歌劇的特色？　招牌歌曲再現

卡門》（法語：Carmen）是法國作曲家喬治·比才於1874年創作的一部四幕歌劇。由亨利·梅拉克及呂多維克·阿萊維作詞。這部歌劇改編自普羅斯柏·梅里美的同名中篇小說。1875年3月3日，該部歌劇首次在巴黎的喜歌劇院上演，但劇情內容卻令公眾難以接受。其中《愛情是一隻自由的鳥兒》與《鬥牛士之歌》亦是膾炙人口的歌唱片段，也啟發不少人對歌劇的喜愛。

《悲慘世界》（法語：Les Misérables）是法國作家維克多·雨果於1862年所發表的一部長篇小說，是19世紀最著名的小說之一。小說描繪19世紀初20年間幾個法國人物的生活背景，並且涉及拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等事件。

故事的主線圍繞主角獲釋罪犯尚萬強試圖贖罪的歷程。小說試圖檢視他的贖罪行為在當時的社會環境下的所造成的影響。這部宏大的小說，融進法國的歷史，以及巴黎的建築、政治、道德哲學、法律、正義、宗教信仰，檢視善、惡和法律的本質，同樣還有愛情與親情的種類和本質。

悲慘世界也描繪了法國大革命的現狀，描繪法國人在悲劇與絕望中，嘗試為自己、他人貢獻的歷史片段，尚萬強在整個故事之中代表著當時法國社會窮苦人民的象徵，就算社會丶生活極為困難，但仍然不放棄。

▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，預計吸引60萬人到場觀看。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，預計吸引60萬人到場觀看。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　無懼濕冷大力揮旗

奧運現場／中華隊開幕式遇大雨！又濕又冷　選手隔天出賽超怕感冒

奧運開幕／戴資穎大雨中揮旗進場！直呼雨有點大　拍下難忘回憶照

奧運開幕／詹皇掌旗形成「最萌身高差」！下雨沒在怕　脫雨衣超嗨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代