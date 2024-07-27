影／卡門、悲慘世界都在奧運開幕式出現！巴黎不愧藝術花都美名

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《卡門》（法語：Carmen）是法國作曲家喬治·比才於1874年創作的一部四幕歌劇。由亨利·梅拉克及呂多維克·阿萊維作詞。這部歌劇改編自普羅斯柏·梅里美的同名中篇小說。1875年3月3日，該部歌劇首次在巴黎的喜歌劇院上演，但劇情內容卻令公眾難以接受。其中《愛情是一隻自由的鳥兒》與《鬥牛士之歌》亦是膾炙人口的歌唱片段，也啟發不少人對歌劇的喜愛。
《悲慘世界》（法語：Les Misérables）是法國作家維克多·雨果於1862年所發表的一部長篇小說，是19世紀最著名的小說之一。小說描繪19世紀初20年間幾個法國人物的生活背景，並且涉及拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等事件。
故事的主線圍繞主角獲釋罪犯尚萬強試圖贖罪的歷程。小說試圖檢視他的贖罪行為在當時的社會環境下的所造成的影響。這部宏大的小說，融進法國的歷史，以及巴黎的建築、政治、道德哲學、法律、正義、宗教信仰，檢視善、惡和法律的本質，同樣還有愛情與親情的種類和本質。
悲慘世界也描繪了法國大革命的現狀，描繪法國人在悲劇與絕望中，嘗試為自己、他人貢獻的歷史片段，尚萬強在整個故事之中代表著當時法國社會窮苦人民的象徵，就算社會丶生活極為困難，但仍然不放棄。
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