他比女神卡卡、席丹還受到歡迎！奧運開幕式上的蒙面男子是誰？
2024年巴黎奧運在塞納河上舉行了盛大的開幕典禮，「女神卡卡」Lady Gaga等眾多藝人上演了一場秀，但風頭絕對被神秘蒙面男子搶走了。活動期間，蒙面男子高舉火炬穿越了法國首都的許多標誌性地點。當法國足球巨星Zinedine Zidane（席丹）拿著火炬被困在地鐵裡並把火借給一群孩子時，他的旅程開始了。然後，蒙面男子乘船出現在水中，孩子們相信他有責任。從那一刻起，他就成為了全世界關注的焦點。社群媒體上圍繞著2024年巴黎奧運開幕式蒙面男子的傳聞有很多，目前成千上萬的球迷最喜歡的名字是Kylian Mbappé。
記者吳政紘/綜合報導
蒙面男子是誰？ 很有可能是姆巴佩
目前，奧運開幕儀式仍在進行，因此尚未確定誰是火炬手。但社群媒體上圍繞著2024年巴黎奧運開幕式蒙面人的傳聞有很多。成千上萬的球迷最喜歡的名字是Kylian Mbappé。
他是法國目前最重要的運動員，剛剛與皇家馬德里簽署了一份巨額合約，Kylian Mbappé身價高達79億台幣。他成為世界上身價最高的球員之一。
其實皇馬正是Kylian Mbappé小時候最喜歡的球隊，社群平台看得到許多他身穿皇馬球衣的照片，還有跟當時效力皇馬的C羅合照，Kylian Mbappé表示，加入皇馬有如夢想成真，皇馬球迷也樂見其成。
現年25歲的Kylian Mbappé，戰功彪炳，2018年曾率領法國奪下世界盃冠軍，也幫助巴黎聖日耳曼在法甲六度奪冠，如今轉戰皇馬可望再創佳績。