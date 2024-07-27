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他比女神卡卡、席丹還受到歡迎！奧運開幕式上的蒙面男子是誰？

▲他比女神卡卡、席丹還受到歡迎，奧運開幕式上的蒙面男子，在巴黎奧賽博物館上奔跑，受到民眾歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲他比女神卡卡、席丹還受到歡迎，奧運開幕式上的蒙面男子，在巴黎奧賽博物館上奔跑，受到民眾歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024年巴黎奧運在塞納河上舉行了盛大的開幕典禮，「女神卡卡」Lady Gaga等眾多藝人上演了一場秀，但風頭絕對被神秘蒙面男子搶走了。活動期間，蒙面男子高舉火炬穿越了法國首都的許多標誌性地點。當法國足球巨星Zinedine Zidane（席丹）拿著火炬被困在地鐵裡並把火借給一群孩子時，他的旅程開始了。然後，蒙面男子乘船出現在水中，孩子們相信他有責任。從那一刻起，他就成為了全世界關注的焦點。社群媒體上圍繞著2024年巴黎奧運開幕式蒙面男子的傳聞有很多，目前成千上萬的球迷最喜歡的名字是Kylian Mbappé。

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蒙面男子是誰？　很有可能是姆巴佩

目前，奧運開幕儀式仍在進行，因此尚未確定誰是火炬手。但社群媒體上圍繞著2024年巴黎奧運開幕式蒙面人的傳聞有很多。成千上萬的球迷最喜歡的名字是Kylian Mbappé。

他是法國目前最重要的運動員，剛剛與皇家馬德里簽署了一份巨額合約，Kylian Mbappé身價高達79億台幣。他成為世界上身價最高的球員之一。

其實皇馬正是Kylian Mbappé小時候最喜歡的球隊，社群平台看得到許多他身穿皇馬球衣的照片，還有跟當時效力皇馬的C羅合照，Kylian Mbappé表示，加入皇馬有如夢想成真，皇馬球迷也樂見其成。

現年25歲的Kylian Mbappé，戰功彪炳，2018年曾率領法國奪下世界盃冠軍，也幫助巴黎聖日耳曼在法甲六度奪冠，如今轉戰皇馬可望再創佳績。

▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，開幕式之前下大雨，觀眾也穿起雨衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運開幕式在塞納河舉行，開幕式之前下大雨，觀眾也穿起雨衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），宣佈不參加奧運，但可能會是神秘嘉賓？（圖／美聯社／達志影像）
▲法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），宣佈不參加奧運，但可能會是神秘嘉賓？（圖／美聯社／達志影像）

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