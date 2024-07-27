巴黎奧運禁藥首例！伊拉克柔道好手Sehen藥檢未過 慘遭禁賽
2024巴黎奧運今（27）日正式開幕，但當天就出現本屆首起禁藥案例，來自伊拉克的男子柔道選手Sajjad Sehen，7月23日在法國當地接受賽外藥檢，檢驗出合成代謝類固醇美雄酮（metandienone）和寶地酮（boldenone）這兩項禁藥呈陽性反應，這兩種藥物都被世界反禁藥組織（WADA）禁用。根據《美聯社》等外媒報導，這是Sehen生涯首度角逐奧運，原定下週二男子柔道81公斤級出賽，32強對上烏茲別克對手。代表國際奧會管理本屆奧運反禁藥計畫的ITA發表聲明指出，依規定塞恩不得出賽，並將向他提起紀律訴訟，「這意味著該運動員將被禁止在2024巴黎奧運期間，參與比賽、訓練、擔任教練，或者任何相關活動。」
記者吳政紘/綜合報導
什麼是ITA? 有何代表性
ITA 是一家非營利組織，專門從事全面的體育調查機構運作。它代表國際奧委會管理 2024 年巴黎奧運會的獨立反禁藥計畫。
Sehen曾經兩度獲得世界盃銅牌，去年在阿爾及利亞的阿拉伯運動會也拿到銅牌。ITA 強調，這位柔道選手已經獲悉此案並遭到暫時停賽，但有權利向體育仲裁法庭反興奮劑部門（CAS ADD）申訴，或者要求B瓶樣本重新檢驗。
ITA 表示，該運動員已被告知此案，並已被暫時禁賽，根據適用於2024 年巴黎奧運會的《世界運動禁藥管制規範》和國際奧委會反興奮劑規則解決該問題。目前他禁止在2024 年巴黎奧運期間參加比賽、訓練、輔導或參加任何活動。