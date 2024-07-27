奧運拳擊／今晚打頭陣！解析黃筱雯籤表　中國「天敵」成最大阻礙

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根據美媒《運動畫刊》專欄作家Brian Cazeneuve的預測，認為中華隊有望拿下1金2銅，其中唯一的金牌就是「拳擊甜心」黃筱雯，對於美媒給予高度期待，教練劉宗泰表示，預測多少帶給黃筱雯一些壓力，但仍會依照自己的步驟來調整，以平常心面對比賽，全力以赴。
黃筱雯首輪對手是蒙特內哥羅選手Gojkovic，今年6月拳擊世界區資格賽兩人曾交手，當時黃筱雯以5：0輕鬆勝出。洪智挺表示：「從今年拳擊世界區資格賽來看，（黃）筱雯首戰碾壓蒙特內哥羅選手沒有太大問題。」
中國「天敵」常園成奪金最大阻礙
黃筱雯挺進16強後，很可能對決擁有2枚歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍的保加利亞頭號種子Stanimira Petrova。如果順利挺進8強，黃筱雯估計將碰上中國「天敵」常園，根據過往雙方交手紀錄，黃筱雯屢戰屢敗，去年在杭州的亞運8強戰也同樣敗給常園無緣奪牌。
常園可能是奪金的最大阻礙，洪智挺表示：「黃筱雯的優勢在於身高和臂展，而常園是左撇子拳手，擅長利用外圍移動，遊走找機會出拳，利用閃躲給一拳，一旦進來就打反擊，因此常園都在外圍移動伺機出拳。」
常園打帶跑戰術十分難纏，雖然觀賞度不佳，但這並不影響裁判給分，洪智挺解釋道：「台下5位評分裁判是看到誰打到對方多，雖然常園較少主動出拳，但並不會影響裁判的給分，至於台上裁判只負責維持場上公平，看選手當下有無犯規、危險動作，並沒有評分權，除非犯規太多次，嚴重犯規3次以上才會扣分，不然依評分來說並不會影響。」
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