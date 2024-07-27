PCE通膨數據樂觀、降息預期持續！美股道瓊大漲654點
美國商務部26日表示，6月個人消費支出指數（PCE）年增2.6%，雖略高市場預期的2.5%，但增速與5月前值持平，為2021年3月以來低點。PCE增速放緩被視為通膨的正向發展，也進一步提振了投資人對於聯準會（Fed）將在今年降息的希望，美股主要指數週五皆收漲，其中道瓊工業指數更是大漲超過650點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，CFRA Research的史塔沃（Sam Stovall）表示，週五的走勢源於超賣情緒、週四強於預期的GDP報告，以及聯準會將因經濟復甦而開始降息的觀點。
史塔沃聲稱，26日公佈的PCE報告表現良好，幫助市場走出低谷，並補充說：「隨著此次回調，大輪動仍在繼續，廣度繼續站在我們這一邊。」
此外，一些原本在拋售潮苦苦掙扎的科技公司，股價也陸續回漲，微軟和亞馬遜股價均上漲超過1%，Meta上漲近3%。
26日收盤，美股道瓊指數上漲654.27點，或1.64%，收40589.34點；那斯達克指數上漲176.16點，或1.03%，收17357.88點；標普500指數上漲59.88點，或1.11%，收5459.1點；費城半導體指數上漲97.77點，或1.95%，收5103.13點。