我不怕！才剛躲過暗殺 川普揚言將再回「賓州槍擊地」造勢
美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump），13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢時遭遇槍擊，右耳流血受傷，美國有社群媒體利用3D動畫以及現場相關資料，模擬事發現場，指出川普只差約0.6公分的距離，就會受到「致命傷害」。事情發生才2週，川普就在社群平台上宣布，將重返案發地、舉行另一場造勢競選活動。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
川普在自家社群平台「Truth Social」上發文，表示將在巴特勒舉辦集會，紀念於13日槍擊案中，喪生的消防員康佩托雷 (Corey Comperatore) 以及其他傷者，最後還在文末打下：「戰鬥，戰鬥，戰鬥！」而這也是他當天遇襲後，第一時間向支持者喊出的話。
雖然川普沒有在該則貼文中，提到有關集會何時何地舉行等具體細節，但有熟悉競選活動的消息人士透露，因特勤局建議停止戶外聚集，所以川普這場集會可能將在室內舉行。
美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray），本週出席國會聽證會時，曾說川普是被子彈或彈片擊中，仍然存在一些疑問，對此川普則予以反擊，強調打中他耳朵的就是子彈，並諷刺FBI已經失去了美國人的信任。