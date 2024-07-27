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就要看奧運開幕！法高鐵大亂　他「砸4萬搭小黃」帶一家直撲巴黎

▲2024巴黎奧運盛大開幕，可惜在開幕前遇到惡意人士攻擊法國高鐵系統，導致交通大打結。圖為運動員乘船沿著塞納河航行。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運盛大開幕，可惜在開幕前遇到惡意人士攻擊法國高鐵系統，導致交通大打結。圖為運動員乘船沿著塞納河航行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

4年一度的體壇盛事-奧林匹克運動會，台灣時間27日凌晨已在法國巴黎拉開帷幕，不過就在開幕式前，卻傳出法國的高速鐵路遭有心人士惡意攻擊，對多條鐵軌縱火，交通大打結，數十萬名旅客因此受到影響，連歐洲之星（Eurostar）也被波及。有外媒報導稱，一個來自非洲的4口之家，原定當地時間26日晚上抵達巴黎，要親自觀賞奧運開幕，卻遇上法國高鐵系統癱瘓，結果竟不惜砸重金，花了新台幣4萬多元，從法國西南部搭計程車，直奔花都。

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綜合《BBC》等外媒報導，來自非洲奈及利亞的49歲男子昂尤古（Collins Onyeukwu），26日上午帶著太太與2個分別才12歲和15歲的女兒，在法國西南部城市波爾多（Bordeaux）的火車站，準備搭乘高鐵前往巴黎觀看奧運開幕式，火車班次卻被取消，情況一片混亂，連站務員也不知道原因，更無法告訴他們何時才會有車搭。

後來，昂尤古還是透過新聞才知道，法國高鐵遭受惡意破壞才導致交通大亂，所有去巴黎的車次都被取消，眼看觀賞奧運開幕式的美夢就要泡湯，昂尤古為了不讓妻女失望，做出一個相當瘋狂的決定-搭6小時、約600公里的計程車，直撲巴黎。

昂尤古的錢包因此大失血，車費就高達1200歐元，折合新台幣約4萬3千元，終於趕上開幕式。昂尤古苦笑道：「我們租了很貴的計程車，但我的孩子想看開幕式，我必須做到。我的女兒們很興奮！」

行程被搗亂的遠不止昂尤古一家，報導指出，英國首相施凱爾（Keir Starmer）原本也要從倫敦搭乘「歐洲之星」，到巴黎出席奧運開幕式，最後不得不改搭飛機。

▲英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）即將率領工黨以大勝之姿重返執政。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於法國高鐵系統受到攻擊、歐洲之星也停駛，英國首相施凱爾為了趕上奧運開幕，不得不改搭飛機前去巴黎。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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