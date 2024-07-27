我在巴黎奧運／浪漫之都雨與淚！席琳狄翁天籟美聲唱出運動員精神

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法國巴黎是真正的「浪漫之都」，代表著歐洲乃至全世界的浪漫風情。根據法媒報導指出，巴黎奧運成本接近1.3億歐元，雖然不是成本最高的一次奧運，但卻可能是最令人印象深刻的一次，因為今年奧運開幕式破天荒首次在戶外舉行，各國代表團乘坐遊艇依序進場。
開幕式的主角之一，Zinedine Zidane是法國足球的傳奇人物，在一段預錄影片中，他在空無一人的法蘭西體育場內點燃奧運聖火，隨後跑到戶外，穿過一片五彩繽紛的法國經典汽車的車陣中，並將聖火傳遞給一群孩子，這是法國浪漫與激情的完美結合。
接下來登場的是流行天后Lady Gaga，她以華麗演繹方式，致敬法國知名芭蕾舞者兼歌手Zizi Jeanmaire。Gaga坐在一架漂浮在塞納河上的大鋼琴前，與紅磨坊的舞者們一起，給觀眾帶來了一場視覺和聽覺的盛宴，讓我想起Gaga在2017年NFL超級盃中場秀的精彩演出，讓我難以壓抑內心澎湃的情緒。
然而，最讓人感動的還是席琳狄翁的復出。她站在埃菲爾鐵塔上，演唱法文經典歌曲《L’Hymne à l’amour》（愛的讚歌）。當她的歌聲在夜空中響起時，我感到眼眶有些濕濕的。這一刻，不僅是享受美妙的歌聲，更是她不懼罕病僵硬人症候群的折磨，與全世界的觀眾分享她的勇氣，席琳狄翁體現了「自我挑戰」的奧運精神，也讓這場開幕式更加難忘和感人。
在致敬法國大革命的環節中表演時，炮火噴出火焰，現場的氣氛達到了頂點，還有從紅磨坊的高踢腿到極具視覺效果的水舞表演，每一個細節都展現了法國文化的獨特魅力。令人印象深刻的還有那位神秘的跑酷運動員，他手持火炬，穿梭於巴黎的屋頂之間，這一幕使我不禁聯想到法國遊戲開發商Ubisoft的遊戲《刺客教條》。
開幕式接近尾聲時，一場時尚秀在一座橋上的紅地毯上展開，模特展示法國設計師的優秀作品，與巴黎時裝週有著完美呼應，搭配著DJ Barbara Butch的音樂，將奧運開幕式推向不同的層次。
即便天公不作美，雨下了一整晚，但這並沒有影響到任何表演品質，反而增添更多戲劇效果，讓我深刻體會到法國文化的多樣性和創意，希望這次奧運能夠帶給我們更多的驚喜和感動。
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