巴黎奧運開幕了！中華隊「公認最大遺珠」是他：可惜錯失奪牌機會

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不過有不少人卻在名單中找不到鞍馬王子「李智凱」的身影，不少人紛紛回應「我真的很意外李智凱沒有參賽....奪牌機率應該非常高的TAT」、「李智凱太可惜了...希望中華隊選手都完賽平安！不要太有壓力」、「李智凱竟然沒有比嗎？發生什麼事，我好像錯過很多」、「李智凱怎麼沒代表中華隊去比鞍馬？有點震驚。」
李智凱東京奧運奪銀！無緣巴黎奧運續寫歷史
事實上，鞍馬王子李智凱過去成績相當優異，除了在上屆東京奧運中，替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌之外，去年更是在短時間內完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸的壯舉，被外界看好能夠在巴黎奧運再度改寫歷史，力拼鞍馬項目金牌。
不料，今年李智凱帶傷上陣拚巴黎奧運門票，在4站世界盃暨奧運資格賽積分僅排第3，無緣取得單項奧運資格，而在5月中旬體操亞錦賽個人全能項目時，在自己的專項鞍馬出現失誤，最終排名僅在第15名，確定無緣巴黎奧運。李智凱當時賽後也坦言自己要完全放下很難：「我已經為體操付出22年了，尤其最後是這種結果，真的需要一些時間來沉澱。」
中華隊體操選手有2人！為台灣選手集氣加油
而這次巴黎奧運在開幕式之後拉開序幕，本屆中華隊體操選手一共派出兩位，包括唐嘉鴻以及丁華恬，唐嘉鴻將在27日下午5時出戰單槓資格賽；而丁華恬則是在28日下午15時30分出戰平衡木資格賽，大家一起替中華隊選手加油！
詳細巴黎奧運中華隊27日賽程表按這裡！
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