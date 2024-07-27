奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

巴黎奧運開幕了！中華隊「公認最大遺珠」是他：可惜錯失奪牌機會

▲巴黎奧運在塞納河上舉行開幕式，但遇到大雨，中華隊只能淋雨進場。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運在塞納河上舉行開幕式，但遇到大雨，中華隊只能淋雨進場。（圖／奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運開幕式今（27）日凌晨在塞納河畔舉行，這是史上首次在室外舉辦的開幕式，全球一共有206個國家代表隊出賽，中華隊一共有60名選手拚戰為國爭光。然而就在奧運開幕之際，也有網友討論「李智凱這次不能去比巴黎奧運真的好可惜！」引起許多運動迷認同，直呼是這次中華隊最大遺珠。

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近日有網友在PTT以及「Dcard」整理中華隊這次60人出戰的黃金陣容，台灣在2020年東京奧運拿下2金、4銀、6銅總計12面獎牌，創下歷史新高，今年的巴黎奧運，60位中華隊選手將在16個項目出戰，其中有23人是首度參加奧運，也有許多名將是「生涯告別之戰」，因此備受關注。

▲巴黎奧運在塞納河上舉行開幕式，但遇到大雨，中華隊進場時雨勢非常大。（圖／奧會提供）
▲這次巴黎奧運中華隊一共派出60名好手參賽，大家一起幫中華隊選手加油！（圖／奧會提供）
不過有不少人卻在名單中找不到鞍馬王子「李智凱」的身影，不少人紛紛回應「我真的很意外李智凱沒有參賽....奪牌機率應該非常高的TAT」、「李智凱太可惜了...希望中華隊選手都完賽平安！不要太有壓力」、「李智凱竟然沒有比嗎？發生什麼事，我好像錯過很多」、「李智凱怎麼沒代表中華隊去比鞍馬？有點震驚。」

李智凱東京奧運奪銀！無緣巴黎奧運續寫歷史

事實上，鞍馬王子李智凱過去成績相當優異，除了在上屆東京奧運中，替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌之外，去年更是在短時間內完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸的壯舉，被外界看好能夠在巴黎奧運再度改寫歷史，力拼鞍馬項目金牌。

不料，今年李智凱帶傷上陣拚巴黎奧運門票，在4站世界盃暨奧運資格賽積分僅排第3，無緣取得單項奧運資格，而在5月中旬體操亞錦賽個人全能項目時，在自己的專項鞍馬出現失誤，最終排名僅在第15名，確定無緣巴黎奧運。李智凱當時賽後也坦言自己要完全放下很難：「我已經為體操付出22年了，尤其最後是這種結果，真的需要一些時間來沉澱。」

▲「鞍馬王子」台灣「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃亞塞拜然巴庫站男子鞍馬決賽，和美國好手內多羅西克（Stephen Nedoroscik）並列金牌，還有機會取得奧運資格。（圖／亞塞拜然體操總會）
▲「鞍馬王子」李智凱今年拚戰爭取巴黎奧運資格，卻在亞錦賽鞍馬項目失利，無緣巴利奧運。（圖／亞塞拜然體操總會）
中華隊體操選手有2人！為台灣選手集氣加油

而這次巴黎奧運在開幕式之後拉開序幕，本屆中華隊體操選手一共派出兩位，包括唐嘉鴻以及丁華恬，唐嘉鴻將在27日下午5時出戰單槓資格賽；而丁華恬則是在28日下午15時30分出戰平衡木資格賽，大家一起替中華隊選手加油！

詳細巴黎奧運中華隊27日賽程表按這裡！

▲巴黎奧運在塞納河上舉行開幕式，但遇到大雨，中華隊淋雨進場。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運開幕！中華隊選手從今（27）日下午開始陸續有比賽登場。（圖／奧會提供）

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