馬桶都是血！居家上班「日坐超過10小時」　20歲年輕人生痔瘡

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王偉指出，痔瘡依嚴重程度可分為四級，痔瘡未突出肛門為第一級，排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第二級，若需外力協助推回為第三級，而這名年輕男子的症狀已是第四級，痔瘡突出肛門，無法推回，每次排便都會流血腫痛、坐立難安。
王偉進一步詢問發現，男子因工作關係，原本就常埋首桌前，疫情以來調整為居家上班，不同於到公司上班，男子在家工作，一上班就坐在桌前，下班也是移到客廳沙發，少了上下班通勤、在公司開會、與同事討論、用餐的走動時間，長時間久坐造成痔瘡惡化。
王偉提醒，無論是何種級別的痔瘡，若想減輕症狀，基礎保養與生活習慣都需調整，謹記「二不二要」原則，包括不要久坐久站，長時間維持同一姿勢，肛門壓力易上升，每坐1小時起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，避免如廁時長時間使用手機。同時，每天要攝取1.5至2公升的水分且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維，促進腸道蠕動，避免便秘。
若痔瘡出現疼痛、腫脹、出血等急性症狀，王偉建議，可以溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡在溫水中，每次10分鐘，一天可重複多次，坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘的擦拭造成刺激不適。
王偉說，若症狀遲遲未見改善，甚至影響生活品質，建議及早就醫，經醫師評估與自身狀況，選擇適合的治療方案，包括口服、外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、雷射痔瘡消融手術、內外痣全切除手術都是臨床上的治療方式。
王偉觀察，痔瘡是現代人的文明病，更是許多人的難言之隱，往往等到症狀嚴重才就醫，可選擇的治療方式就較為侷限，然而，隨著痔瘡手術的進步，術後不適和恢復期已大幅縮短，民眾無須諱疾忌醫。
以一、二級輕中度痔瘡的治療為例，王偉說明，主要是阻止痔瘡血流的供應。例如專為輕中度痔瘡治療的HET冷凝手術，透過低溫冷凝能量減少痔瘡血流供應，讓痔瘡縮小緩解症狀，一次手術治療所有內痔，不需住院且疼痛大幅減少，出血明顯改善，術後即可正常生活工作，有效改善生活品質，也能提升病人及早治療的意願。