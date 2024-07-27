NBA／金塊正式簽Russell Westbrook！合約2年2.23億　改穿4號球衣

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Westbrook休賽季沒有被快艇續約，前東家將其交易到爵士，隨後鹽湖城將其買斷，他在度過澄清期後加盟金塊。轉戰新東家後，他從過往標誌性的0號改穿4號戰袍，重新開始。有趣的是，Westbrook最近兩年都被交易到爵士，但後者都沒有留他，而是做了順水人情將其買斷，讓他之後可以加盟其他季後賽球隊去競爭總冠軍。
不過，Westbrook自己當然也做出了一些犧牲，原本剩下最後一年400萬美元的合約，他在買斷中放棄了170萬美元（約合台幣5581萬元），等於爵士只會佔230萬美元的薪資空間。
Westbrook角色改變 在金塊預計擔任替補
Westbrook這幾年體能條件下滑，從過去球隊第一球星改當配角，但轉型並不是很順利，他的投籃問題總是容易在重要比賽上被放大。上賽季他例行賽場均11.1分5籃板4.5助攻1.1抄截；季後賽場均6.3分4.2籃板1.7助攻1.2抄截，數據上明顯縮水。
金塊今年夏天Kentavious Caldwell-Pope和Reggie Jackson都離隊，後場戰力需要補強，威少是他們希望補充的持球運動型後衛類型，因此球隊也承擔風險，在Nikola Jokic的支持下簽下Westbrook。