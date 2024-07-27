衝著奧運來？極端組織「ISIS-K」積極招募青年　恐對西方造成威脅

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紐曼警告，像ISIS-K這樣的組織專門鎖定青少年，表面看似作用有限，被招募的人可能不是很有用、還有搞砸行動、臨陣退縮等風險，但至少不容易讓人起疑心：「誰會認為一個13歲的孩子是恐怖分子？1個就夠了，青少年在TikTok等社交媒體平台，透過演算法被拖入網路『泡沫』，聖戰招募人員可以在那裡接觸到他們。」
時值巴黎奧運盛大舉行，歐洲的安全官員越來越擔心，伊斯蘭國這類組織，在西方的影響力正不斷增強，招募年輕激進分子，實施恐怖活動的現象明顯增加，擔心有組織、「定向」的恐怖攻擊可能死灰復燃。而前述研究的27起案例中，就有2起明顯涉及針對本次奧運。
報導提到，此次巴黎奧運，特別受到ISIS-K（伊斯蘭國呼羅珊省）的威脅，該組織是ISIS位於中亞的活躍分支，過去3年在土耳其建立了非凡的影響力，僅僅是2023年，就有426名ISIS-K嫌疑人在122次行動中被捕。
報導也整理了今年法國、德國、義大利、瑞士、奧地利等歐洲國家，所處理的恐怖犯罪案件，許多被捕者都是20歲以下的年輕人。對此，法國內政部發言人已表示，會在奧運期間每天部署約3萬5000名警察，開幕式期間最多部署4萬5000名警察。
歷史上曾有數次奧運遭遇襲擊的紀錄，包含1972年慕尼黑奧運 ，巴勒斯坦激進派反抗組織「黑色九月」襲擊參加奧運的以色列代表團，導致該代表團11人全部身亡。1996年的亞特蘭大奧運，奧林匹克百年公園發生的恐怖襲擊，爆炸造成1人死亡、111人受傷。
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