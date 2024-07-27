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衝著奧運來？極端組織「ISIS-K」積極招募青年　恐對西方造成威脅

▲2024夏季奧運會，在法國首都巴黎盛大舉行；奧運開幕式前，多地傳出炸彈威脅，連法國高鐵系統也被惡意破壞。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024夏季奧運會，在法國首都巴黎盛大舉行；奧運開幕式前，多地傳出炸彈威脅，連法國高鐵系統也被惡意破壞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2024夏季奧運會，在法國首都巴黎盛大開幕，有鑑於這兩年地緣政治衝突升溫，加上西方國家曾多次是極端組織的攻擊目標，當局不敢大意，部署數萬警力維安；奧運開幕式前，多地傳出炸彈威脅，連法國高鐵系統也被惡意破壞。有外媒指出，極端組織「ISIS-K」近年積極招募年輕成員，對本次的巴黎奧運來說，無疑是潛在威脅之一。

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根據《CNN》報導，近日一項學術研究數據顯示，過去9個月在歐洲，有將近2/3涉及伊斯蘭國的逮捕行動，被捕者都是青少年，倫敦國王學院教授紐曼（Peter Neumann）表示，自去年10月以來，針對27起與ISIS有關的襲擊或破壞陰謀，所進行的學術研究指出，58名嫌疑人裡，有38人年齡介於13歲至19歲，歐洲刑警組織（Europol）的最新數據更顯示，自2022年以來，襲擊和計畫襲擊的數量增加了4倍多。

紐曼警告，像ISIS-K這樣的組織專門鎖定青少年，表面看似作用有限，被招募的人可能不是很有用、還有搞砸行動、臨陣退縮等風險，但至少不容易讓人起疑心：「誰會認為一個13歲的孩子是恐怖分子？1個就夠了，青少年在TikTok等社交媒體平台，透過演算法被拖入網路『泡沫』，聖戰招募人員可以在那裡接觸到他們。」

時值巴黎奧運盛大舉行，歐洲的安全官員越來越擔心，伊斯蘭國這類組織，在西方的影響力正不斷增強，招募年輕激進分子，實施恐怖活動的現象明顯增加，擔心有組織、「定向」的恐怖攻擊可能死灰復燃。而前述研究的27起案例中，就有2起明顯涉及針對本次奧運。

▲阿富汗局勢動盪，本就與塔利班不睦的伊斯蘭國地區分支ISIS-K，則帶來更多威脅。（圖／翻攝自每日郵報）
▲時值巴黎奧運盛大舉行，歐洲的安全官員越來越擔心，伊斯蘭國、ISIS-K這類組織，在西方的影響力正不斷增強。資料照。（圖／翻攝自每日郵報）
報導提到，此次巴黎奧運，特別受到ISIS-K（伊斯蘭國呼羅珊省）的威脅，該組織是ISIS位於中亞的活躍分支，過去3年在土耳其建立了非凡的影響力，僅僅是2023年，就有426名ISIS-K嫌疑人在122次行動中被捕。

報導也整理了今年法國、德國、義大利、瑞士、奧地利等歐洲國家，所處理的恐怖犯罪案件，許多被捕者都是20歲以下的年輕人。對此，法國內政部發言人已表示，會在奧運期間每天部署約3萬5000名警察，開幕式期間最多部署4萬5000名警察。

歷史上曾有數次奧運遭遇襲擊的紀錄，包含1972年慕尼黑奧運 ，巴勒斯坦激進派反抗組織「黑色九月」襲擊參加奧運的以色列代表團，導致該代表團11人全部身亡。1996年的亞特蘭大奧運，奧林匹克百年公園發生的恐怖襲擊，爆炸造成1人死亡、111人受傷。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲1972年夏季奧運會發生的慕尼黑慘案，造成11名以色列人身亡。圖為當時施襲的極端分子，被拍到在選手村的陽台上之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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