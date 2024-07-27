涉貪詐領助理費！顏寬恒今一審出爐　遭判7年10月、褫奪公權3年

花蓮某安置機構爆虐童！9歲童遭五花大綁、包尿布捆輪椅8小時　

▲花蓮縣某兒少安置機構，連續3年被評鑑為丙等，近期竟爆出將9歲院童「五花大綁、包尿布」限制行動。（示意圖／取自pixabay）
▲花蓮縣某兒少安置機構，連續3年被評鑑為丙等，近期竟爆出將9歲院童「五花大綁、包尿布」限制行動。（示意圖／取自pixabay）

記者林盈君／綜合報導

花蓮縣某兒少安置機構，連續3年被評鑑為丙等，近期，竟爆出將院童「五花大綁、包尿布」限制行動，而當時人在國外的院長，返台之後追查，卻遭到董事會解職，因此向媒體踢爆。根據《CTWANT》報導，約兩個月前，一名9歲院童因有過動症狀，遭院方綁在輪椅上長達8小時，還「包尿布」來限制其上廁所。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，該安置機構已有近50年歷史，之後受政府委託，安置保護受虐或遭侵害的孩童，目前約有未成年院生20餘名，不過近幾年，該安置機構因合格教保員不足等因素，被花蓮縣政府連3年評鑑為丙等，並列為加強輔導對象，命其半年內改善。

安置機構前任院長指出，今年5月間，一名9歲院童疑似因過動，遭院方人員以束帶和毛巾、綁在輪椅上「體驗教育」8小時，期間為院童包上尿布，並餵以絞碎的食物。前任院長表示，該院童確實較活潑，不過轉送鑑輔機構評估，暫時未達到「特殊生」的門檻，她返台後追查此事，卻遭到刁難，之後無預警收到公文，遭董事會解職，只好向媒體控訴，目前她與安置機構的勞資糾紛，也由縣府調處中。

針對指控，現任院長表示，該院童多次想自高處跳下，經她口頭告誡仍未停止，因此與該院童簽下同意書，以坐輪椅方式體驗殘疾生活，她對不當管教表示歉意，表示將靜候司法與行政調查。對此有律師指出，只要涉及綑綁兒童，無論受傷與否，都已涉及《刑法》「未成年施虐罪」。花蓮縣政府社會處回應，本案已立案調查，將派員訪視，如果未見有效改善，將開罰新台幣3萬至30萬，主管機關可視情況廢止設立許可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

雲林9歲童墜大排水溝！警消搜救7小時尋獲　父緊抱兒遺體悲痛不已

涉貪詐財6500萬元！林姿妙親信許智信遭重判12年、褫奪公權5年

台9線蘇花公路車禍！小客車墜落50公尺邊坡　4女脫困受傷送醫

涉貪汙同天判刑！高虹安一審遭判刑7年4月、顏寬恒重判8年4月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選