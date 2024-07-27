花蓮某安置機構爆虐童！9歲童遭五花大綁、包尿布捆輪椅8小時　

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安置機構前任院長指出，今年5月間，一名9歲院童疑似因過動，遭院方人員以束帶和毛巾、綁在輪椅上「體驗教育」8小時，期間為院童包上尿布，並餵以絞碎的食物。前任院長表示，該院童確實較活潑，不過轉送鑑輔機構評估，暫時未達到「特殊生」的門檻，她返台後追查此事，卻遭到刁難，之後無預警收到公文，遭董事會解職，只好向媒體控訴，目前她與安置機構的勞資糾紛，也由縣府調處中。
針對指控，現任院長表示，該院童多次想自高處跳下，經她口頭告誡仍未停止，因此與該院童簽下同意書，以坐輪椅方式體驗殘疾生活，她對不當管教表示歉意，表示將靜候司法與行政調查。對此有律師指出，只要涉及綑綁兒童，無論受傷與否，都已涉及《刑法》「未成年施虐罪」。花蓮縣政府社會處回應，本案已立案調查，將派員訪視，如果未見有效改善，將開罰新台幣3萬至30萬，主管機關可視情況廢止設立許可。
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