高虹安判有罪「對柯文哲影響大」？吳靜怡曝：民眾黨一定倒

嘆「讓年輕人遭到傷害」　柯文哲：支持高虹安上訴爭取清白

▲高虹安（右）助理費案一審遭判刑7年4個月，民眾黨主席柯文哲支持上訴。(資料照／民眾黨提供)
▲高虹安（右）助理費案一審遭判刑7年4個月，民眾黨主席柯文哲支持上訴。(資料照／民眾黨提供)

記者呂炯昌／台北報導

新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費達新台幣46萬餘元，台北地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪起訴，台北地院一審宣判昨日結果出爐，判刑7年4月，一審結果出爐後內政部也立即將高虹安停職，由副市長邱臣遠代理市長。對此，民眾黨主席柯文哲今（27）日表示，支持高虹安上訴爭取自己的清白。

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柯文哲臉書發文表示，對於台北地方法院對高虹安的判決，他感到非常難過。「我們滿懷熱情，勇往直前，也鼓勵年輕人投身政治，希望台灣因為有我們可以變得更好，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。」

柯文哲表示，北院的新聞稿，證明高虹安並沒有「人頭助理」，或虛報加班時數的不法行為。然而，法官認定高虹安浮報幾位助理薪資，並將溢領的錢作為辦公室公共支出，總計11萬6514元，重判高虹安7年4月，褫奪公權4年。助理的薪水與加班費，本該如實申報。然而立法院過去的陋習，就是將助理費與加班費領好領滿。每年立法院決算，助理的薪資與加班費，執行率都超過96%，也間接證明在實務操作上有問題，而且是普遍的問題。

柯文哲指出，他相信高虹安沒有貪污的意圖，這個公積金的制度也不是高虹安發明的，是她的助理從以前的立委那裡帶來的。民眾黨是新的政黨，從沒進過立法院，高虹安也是政治素人。當時他忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。他的幕僚對於法院的量刑標準，對照其他案例而憤恨不平。他安慰大家，民眾黨一向遭到最嚴厲的監督，只能更努力的反省改進，做到更好。

柯文哲表示，高虹安因為11萬的「不法所得」被「從重量刑」，卻沒有審酌高虹安並沒有前科、誤信助理建議才踩到法律紅線，且她自掏腰包的公費支出，也遠遠超過11萬。這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義？恐怕是很多人心中的疑問。

柯文哲說，高虹安已經表態，她會繼續上訴，他也支持她爭取自己的清白。但作為台灣民眾黨的黨主席，也會要求所有黨公職，必須從此事記取教訓。「我們會以更嚴格標準自律、自省，更嚴格地自我要求，才有資格請求人民繼續支持台灣民眾黨。」

▲柯文哲臉書發文支持高虹安上訴。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲柯文哲臉書發文支持高虹安上訴。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

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