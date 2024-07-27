供過於求！巴黎奧運被爆開幕前還剩一堆門票　網吐槽：那麼貴誰要

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報導提到，很多人早早就買了門票，但隨著奧運臨近，計劃趕不上變化，而且對一些購買門票的當地人來說，也因為發現被分配到一些自己沒有興趣的賽事門票或隊伍，感到大失所望。《金融時報》（Financial Times）分析售票平台後發現，光是過去1個月，轉售門票張數就從18萬張飆升至27萬張。
不過，轉售門票也沒那麼容易，由於奧運官方票務App新推出的票價，有時還低於轉售門票價格，加上官方規定不能自行設定要轉售的價格，缺乏吸引買氣的誘因，讓轉售門票的人只能乾著急，外界也擔心奧運選手們將面對空蕩蕩的觀眾席。
《歐洲新聞網》則報導，不少民眾都在網路上表示，因為價格太貴，對於大量門票滯銷並不意外；還有人觀察到，機票價格高漲也是原因之一，即使飛往巴黎的航班和飯店價格有在下跌，但對於許多家庭來說已經太晚了，他們已經制定了其他計劃。
對此，埃斯唐蓋則反駁，聲稱大型體育賽事，出現空位的情況並不罕見，比如2012年倫敦奧運，也有26萬多張門票未售出，現階段巴黎奧運的表現還比2016年的里約奧運好很多，當時在奧運登場前1週就有130萬張門票被轉手，並強調不能僅僅用剩餘門票數量，就斷定人們對巴黎奧運缺乏熱情。
也有人力挺主辦方，指出雖然門票沒賣完，但巴黎奧運是自從2012年倫敦奧運以來，第一次真正有感覺的奧運，並以東京奧運和里約奧運為例，認為前者舉辦時沒有觀眾，後者也很慘澹。
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