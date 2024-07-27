坦言颱風天出國！黃捷反批藍白：要轉移顏寬恒、高虹安貪污焦點嗎

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黃捷說，住戶大姐頻向她說謝謝，因為停電這段期間，團隊同仁不眠不休緊盯台電復電，搬了好幾台抽水機支援，還好都有及時幫助，有些里民則已去旅館暫時歇住。
黃捷表示，她和幾位里民深深擁抱致歉，因為前天人不在國內，她會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。
黃捷表示，無論是災前準備、災時調度、災後救助，她都心繫家園，隨時掌握狀況、聯繫協調，盤點此次災害設施的不足，後續實在有許多需改善的地方。
黃捷感嘆，這次藍白刻意鎖定她、打壓高雄，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊她，「是把我當成浮木，想為顏寬恒、高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？」
黃捷直呼，說穿了，這些酸民從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境，不在國內的藍營區域立委多的是，因此他們都靜悄悄不敢出聲，「國民黨江啟臣、謝衣鳳、馬文君，人去哪了？怎麼沒人關心？若用同樣標準，請問想參選高雄市長的柯志恩，人呢？」
黃捷說，頻對她攻擊，來轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風，天災不需要口水來釀成人禍，更不需刻意製造恐慌與對立，「我們團隊全員出動，跟著許多里長一樣幾乎兩天沒闔眼，我相信里民都很清楚，也能感受得到。還有許多能做更好的地方，我會持續努力，但面對外地人帶有政治目的的仇恨炒作、攻擊高雄，我不會畏懼」。
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