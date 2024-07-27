直擊／颱風後市場菜價暴漲！1蔬菜每公斤1千元　婆媽傻眼：太離譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據最新市場零售價，葉菜類的青江菜一台斤60元，大陸妹一台斤78元，油菜一台斤55元，芥蘭一台斤70元，普遍都比颱風來襲前貴了2成以上。紅蘿蔔、馬鈴薯、絲瓜等瓜果類及根莖類上漲1成以上。另一方面，辛香類青菜長得更離譜，青蔥一大把零售價150元，比颱風前上漲超過5成，香菜1公斤批發價已經破1000元，芹菜也漲破200元，買方、賣方都叫苦連天。
週末市場裡人聲鼎沸，但主婦們普遍皺著眉頭，不時可聽見抱怨：「怎麼這麼貴」、「買不下手啦」的抱怨，但菜攤老闆也很無奈，因為進貨價就比往常高太多，只能頻頻勸主婦；「趕緊多買一點啦，下禮拜只會更貴！我也沒菜買給你了。」
菜價現在還不是最貴！老天不賞臉菜價恐續飆
菜攤林老闆說：「颱風過後水退了，泡了水的菜太陽一曬就爛掉，現在賣的菜有些還是颱風前搶收的，下禮拜到貨量肯定不夠，很多葉菜類零售價破百元也不稀奇，連我也不敢賣了！這種情況恐怕得等3週左右，要新的菜種出來才有機會恢復合理價位，還要看老天賞不賞臉，不要再下雨或有颱風來了。」
主婦黃太太說，颱風過後會漲價很正常，但好久沒看到價錢這麼離譜了，這週先觀望一下，多買一些馬鈴薯、紅蘿蔔回家燉肉，看看能不能等到價格下跌再說。「這段時間出去吃飯搞不好比自己煮還省！」
香菜暴漲超過千元！菜販老闆揭原因：還會繼續上漲
而《NOWnews》記者也實際採訪新莊公有市場菜販老闆廖炯程，他表示，颱風過後葉菜類的漲幅比較大，其他的都是微微調整，像是A菜特別貴，一斤都要80元以上，其他的葉菜約50至60元一斤，接下來菜量要看產地狀況、產地災損跟重新種的速度了，否則價格只會上漲不會下跌。
至於為何香菜漲價漲得如此誇張？廖炯程也解釋，本來天氣熱產量就已經減少，颱風還沒來時，一斤就已經買到170元至200元了，現在我們市場一斤是280元，但每個市場的價格均有不同，而加上颱風這樣肆虐，香菜價格一定還會再上漲。
更多「凱米颱風來襲」相關新聞。